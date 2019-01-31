Спикел Парубий помогает Геращенко доводить русских «до Кондратия»

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко опубликовала поздравления своему шефу Андрею Парубию по случаю его 48-летия.

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Герашенко отметила наличие у Парубия таких качеств как «патриотизм, выдержка, ответственность и чувство юмора».

«Мы знакомы с начала 2000, со времен Майдана, вроде бы сто лет. Во многих вопросах у нас совпадают взгляды и ценности – приоритет ЕС и НАТО, в первую очередь.

Но совместная работа в президиуме позволила открыть какие-то новые его черты. Он любит горы, это известная история, а вот что грибник – не знала. 3 года прошу сдать грибные места – не сдает, держит тайну, как УПА – свои схроны…

А еще я у него и Оксаны Сироед (второй вице-спикер, – ред.) заимствую непревзойденные галицкие слова-диалектизмы, и потом «пляцками-филижанками (чашечками) – мештами (туфлями)» довожу до «кондратия» россиян в Минске)», – похвалилась Геращенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее похвасталась, что украинская делегация на переговорах специально произносит «на России» вместо словосочетания «в России» – демонстрируя символическую месть россиянам, которые, вопреки требованиям украинского новояза, используют предлог «на Украине».

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