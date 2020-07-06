06.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Происшествия, Россия
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Видавший виды следователь опешил от наглости Ефремова


Российский актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в пьяном виде, отказался признать свою вину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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По данным источников газеты, на последнем допросе в ходе предъявления официального обвинения Ефремов заявил, что не признает вину в ДТП.

Следователь, говорят собеседники издания, «поначалу даже не поверил и переспросил обвиняемого, правильно ли он его понял». Лишь получив утвердительный ответ от адвоката актера Эльмана Пашаева, сотрудник МВД внес соответствующую запись в протокол.

При этом защитник подозреваемого в преступлении пояснил, что его клиент не отрицает, что был участником аварии.

«Однако изменение его позиции связано с двумя обстоятельствами: во-первых, господин Ефремов не помнит детально событий, происшедших 8 июня, «поскольку был сильно пьян», во-вторых, у самого адвоката за время следствия появились доказательства в пользу его подзащитного. Какие именно, господин Пашаев говорить, конечно, не стал. Как бы то ни было, изменение позиции Михаила Ефремова дает его защите дополнительные возможности для маневра в ходе судебного процесса», – излагает издание аргументы защиты.


В свою очередь представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Александр Добровинский скептически оценил изменение позиции актера, отметив, что в нем «нет никакой логики», а также напомнил, что одна из экспертиз показала, что на сработавшей в момент столкновения водительской подушке безопасности Jeep Grand Cherokee были обнаружены пот и эпителиальные клетки, принадлежавшие  Ефремову, что «однозначно говорит о том, кто находился за рулем автомобиля».

Как сообщал ПолитНавигатор, вечером 8 июня  в центре Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.

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