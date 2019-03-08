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08.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Вооруженные силы, Киев, Россия, Скандал, Сюжет дня, Транспорт, Украина
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Видео очевидцев: Локомотив РЖД тащит украинскую бронетехнику

Очевидцы в Киеве сняли на видео, как локомотив РЖД тащит эшелон с украинской бронетехникой в сторону восточной границы. Об этом в своем блоге рассказывает Андрей Селезов, бывший киевлянин, покинувший родной город после государственного переворота.

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«Снято вчера, или на днях, в Киеве на сортировочной станции Дарница, в парке отправления в сторону Конотопа. Под украинский воинский эшелон с военной техникой выдали российский локомотив ВЛ80 из депо Брянск II, в характерной яркой окраске РЖД. Локомотив перед этим пришел с составом со стороны России.

Я понимаю, что выдали то, что было под рукой, да и не ехать же ему резервом (пустому) в сторону России. И то, что этот эшелон, скорее всего, где-то в Сумской области от него отцепят, но факт сам по себе вызывающий», – комментирует Селезов.

По его данным, российские локомотивы по-прежнему «приходят в Киев и Конотоп, как и до войны, с составами со стороны Брянска».

«В данном случае украинская сторона взяла брянский локомотив. Это обычное дело при движении в сторону Конотопа и Хутора-Михайловского. Они ведь, если назад идут пустыми, то это убытки. Кстати, в Брянске могли и не знать, под какой именно эшелон выдан локомотив. Ну, разве что русская локомотивная бригада могла позвонить и сообщить. Хотя, я не знаю, доезжают ли до Дарницы эти ВЛ80 именно с русскими бригадами. Скорее всего, дальше Конотопа они не ездят, а в электровоз садится бригада «Укразлизницы». Железнодорожники они такие, далекие от политики. Им бы деньги зарабатывать», – рассуждает Селезов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на Украине разгорелся скандал из-за журналистского расследования о том, что окружение Петра Порошенко контрабандой закупало в России комплектующие для армии, а затем с наценкой продавало их в Вооруженные силы Украины, ведущие карательную операцию против русских Донбасса.

Правозащитник Владимир Рыбин, оказывающий помощь политическим заключенным на Украине – участникам Русской весны и пленным ополченцам, призвал Россию к серьезному разбирательству, каким образом военная продукция направляется государству, объявившему Россию «страной-агрессором».

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