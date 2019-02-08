Видео похорон нацика, ликвидированного защитниками Донбассе
Четвёртого февраля защитниками республик Донбасса был ликвидирован один из т.н. «активистов Майдана», член львовской организации Конгресса украинских националистов Николай Рудник.
Об этом сообщают в пресс-службе Львовского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Николай Рудник был родом из села Батятычи, Каменка-Бугского района Львовской области. Он был членом Конгресса украинских националистов, активным участником Майдана, сотником КУНа. Известно, что трагедия произошла 4 февраля в зоне боевых действий на востоке Украины. Военнослужащий погиб во время обстрела.
Сегодня (7 февраля – прим. ред.) в 14:00 провели похоронную службу в Гарнизонном храме святого апостола Петра и Павла. Далее похоронная процессия направилась на Лычаковское кладбище», – сообщили в пресс-службе.
На YouTube-канале «Независимое телевизионное агентство» была опубликована видеозапись с похорон националиста.
Накануне в Донбассе также был ликвидирован боевик «Правого сектора».
Метки: Война на Донбассе
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