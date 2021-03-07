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07.03.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Медицина, Происшествия, Украина
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Видео с уколом Зеленского индийской вакциной оказалось фейком

Новости Украины

Распространенное украинскими телеканалами видео, где Владимир Зеленский делает укол индийской вакциной от коронавируса, похоже, оказалось постановочным. Если внимательно изучить кадры, то видно, что медсестра, набирает вакцину в один шприц, а делает укол Зеленскому другим.

Соответствующий ролик с комментариями обнародовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Аферист Зеленский в очередной раз обманул украинцев. Очень много жалоб на эту индийскую вакцину. Я знаю это от моих подписчиков из Одессы, Николаева, Херсона, Киева. Последствия после укола – очень тяжелые», – сказал Журавко «ПолитНавигатору».

Напомним, в «незалежной» зафиксированы первые жертвы от индийского препарата против COVID-19, который не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и применяется исключительно в странах третьего мира. Вакцина от коронавируса «Ковишилд», которую насильственно колят украинцам, опасна для жизни и используется только в рамках эксперимента.

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