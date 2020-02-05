Відкривай горілку! Украинские вояки уничтожили российские корабли и добили выплывших москалей на берегу

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия триумфально отразила «атаку российского десанта» на побережье.

Как сообщает телекомпания Минобороны Украины «Бриз», по легенде воздушная разведка ВСУ обнаружила у побережья морских десантников и корабли «противника», и выдвинула туда артиллерию и минеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как только вражеские корабли появились на горизонте, наши артиллеристы открыли огонь на поражение. Отдельные враждебные группы противника все же смогли добраться до берега, где их уже ждали украинские морпехи. Батальонно-тактическая группа на бронетехнике перешла в контрнаступление, чтобы помешать врагу продвинуться дальше берега. Используя танки и боевые машины пехоты, наши военные полностью подавили активность вражеских сил и заставили отходить», – говорится в сообщении.

В Минобороны хвалятся – как только корабли «условного противника» попытались взять обратный курс, их догнали и нанесли «сокрушительный удар» украинские бронекатера: «Загрузившись обратно на корабли, условный враг пытался убежать. Однако, суда противника, взяв обратной курс, получили сокрушительный удар бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских сил. Так, согласованными действиями цели учений достигнуты».

По словам артиллериста ВСУ по имени Дмитро, такими учениями украинские военные готовятся вернуть под контроль Крым и республики Донбасса.

«Мы готовы отразить и настоящего врага. Мы сюда выезжаем не для того, чтобы показать, а для того, чтобы люди знали, что у нас еще не закончилась война, своей цели мы еще не добились. Нужно оборонять границы страны, потому что это наша земля, она нам нужна», – разошелся Дмитро.

Ранее считающий себя военным экспертом украинский блогер Алексей Арестович заявил, что следующим ударом России по Украине будет блокада Черного моря и обострение ситуации в Одессе.

Также украинские журналисты предполагали, что поле провокации в Керченском проливе Россия может предпринять высадку десанта для создания сухопутного коридора в Крым. Якобы подтверждают это регулярные тренировки российских десантников, которые отрабатывают высадку с моря на побережье.

О необходимости проведения украинских учений подобно тем, что проходили сегодня, заявлял бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.