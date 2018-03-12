12.03.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Видный боевик АТО объяснил присоединение Крыма к РФ слабой украинизацией полуострова

Российская пропаганда вчистую переиграла украинскую в Крыму, где действовала только одна школа с преподаванием на украинском языке.

Об этом в интервью украинскому журналисту рассказал бывший командир украинского батальона «Крым» Станислав Краснов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все думают, что Крым является однородным по своим политическим взглядам, но это большое заблуждение. Севастополь – это отдельный город, который непонятно кому подчинялся, и в нём действительно была мощная российская пропаганда. До оккупации Крыма Россией там проживало больше 10 процентов граждан России, многие украинцы там работали на российскую армию, служили в ней. Несмотря на то, что Севастополь – сравнительно небольшой город, всё равно на выборах националистическая партия «Свобода» набирала голосов столько же, сколько и по всему Крыму”, – сказал Краснов.

По его словам, в остальном Крыму ситуация была не столь плачевная, как в Севастополе.

“Но всё равно это – большая недоработка украинских властей. Например, на весь Крым была только одна украиноязычная газета «Крымська Світлиця», которая выпускалась за государственные деньги. В противовес этой одной газете были многочисленные рупоры российской пропаганды.

Точно также обстояло дело и с образованием: на весь Крым была только одна украинская школа, хотя крымскотатарских школ было около тридцати. Двадцать шесть лет независимости Украина ничего не делала в Крыму, чтобы как-то поменять данную ситуацию», − возмутился Краснов.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, из-за кадров Крымского моста Краснов устроил феерическую истерику.