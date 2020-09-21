Видный израильский политик объявил Европарламент «нелегитимным позорным сборищем»

21.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Европейский парламент, принявший резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы» и приравнявший коммунизм к гитлеризму, окончательно потерял легитимность.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против России идёт пропагандистская война, и она не прекращалась ни на один день, ни на одну минуту. Сейчас её активность и агрессивность со стороны Запада давно зашкаливает, это видно невооружённым глазом.

Что касается Европейского парламента, он потерял последние остатки легитимности, чести и совести, когда он приравнял действия Советского Союза к действиям нацистской Германии в начале Второй мировой войны. Тем самым он оскорбил и унизил честь погибших от нацизма и воевавших с нацизмом», – сказал Кедми.

Он также подчеркнул, что любая страна, уважающая историческое прошлое и факт победы над фашистами, должна покинуть Европарламент до тех пор, пока этот орган не принесёт официальных извинений.

«С этой минуты государство, которое уважает тех, кто спасал и защищал его, и уважает вообще в историческом и нравственном смысле победу над нацизмом, перестало бы относится каким-либо способом к этому сборищу, которое называется Европейский парламент. И пока они не отменят своё позорное решение и не извинятся, я бы вообще не поддерживал с ними никаких отношений. Все члены этого парламента, проголосовавшие тогда за эту позорную резолюцию, были бы персонами нон грата в моей стране», – возмутился Кедми.

Напомним, вся суть принятого документа сводится к тому, что ключевым событием Второй мировой войны якобы является подписание пакта Молотова – Риббентропа, поэтому нацистский режим Германии и коммунистический режим СССР можно приравнять друг к другу и рассматривать как причину развязывания войны по всей Европе.