Антироссийская фальшивка: В ход пошло фото из Севастополя

16.02.2020, Москва, Александр Ростовцев

В сентябре 2019 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Оберегать память евродепутаты решили самым немудрящим способом: переложить вину с больной головы на здоровую, возложив ответственность за начало войны на СССР, не преминув указать в документе «Пакт Молотова – Риббентропа» в качестве её единственной причины.

О том, что на протяжении 1930-х многие европейские государства приняли активное участие в поддержке и становлении гитлеровского режима, заключая с ним пакты о дружбе и сотрудничестве, евродепутаты предпочли не вспоминать.

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Начиная с 25 мая 2020 года в ЕС будут отмечать «День борца с тоталитаризмом». В тоталитарные режимы евродепутаты записали фашизм, нацизм, а также советский строй.

Интересно, что инициаторами документа выступили депутаты из праворадикального Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР). Те самые «евроскептики», о которых совсем недавно некоторые эксперты в Москве говорили как о «стратегических партнёрах» по приведению в чувство глав Евросоюза, поддерживающих антироссийские санкции США в ущерб экономическим и политическим интересам ЕС.

Не менее интересно, что первую скрипку в АЕКР играют депутаты от польских, чешских и словацких, венгерских, румынских, прибалтийских «ультраконсервов» – махровых антисоветчиков и русофобов из бывшего советского блока – при ближайшем рассмотрении неотличимых от фашистов. Не удивительно, что к липкому ядру АЕКР пристаёт всевозможный политический мусор из «великогрузин», змагаров из Белорусского народного фронта, турецких поборников «справедливости и развития», «великоалбанцев» и даже ассоциированных фашизоидов из Канады и Исландии.

С принятием документа о вине СССР в развязывании Второй Мировой войны, разработанного в недрах этого евроклоповника, количество нападок на Россию и кое-как слепленных исторических фальшивок усилилось стократно.

Фактически, то, чем занимается всё это вшивое кубло, называется пересмотром итогов Второй Мировой войны.

Очевидно также, что этих «евроскептиков» нимало не заботит тот факт, что от пересмотра итогов ВМВ могут пострадать отдельные страны, входящие в ЕС. Например, Польша, получившая от щедрот СССР здоровенный кусок германской Силезии. Или Литва, участвовавшая в разделе Польши и приросшая Виленским краем, а после войны – и Клайпедой, бывшей германской военно-морской базой, в сторону которой до 1945 года и дышать не смела. Или Чехия со Словакией, вернувшие себе после войны отторгнутые в результате позорного Мюнхенского сговора территории.

Налицо явная шизофрения: политики, которые, по идее, должны быть заинтересованы в незыблемости послевоенных границ, делают всё, чтобы ввергнуть государства, которые они представляют, в хаос и неразбериху. И, несмотря на весь свой «евроскептицизм», надеются остаться в неприкосновенности благодаря Евросоюзу.

В последнее время, специальным распоряжением президента России, из наших военных и государственных архивов были извлечены и рассекречены довоенные документы, свидетельствующие о налаживании дружеских и партнёрских отношений правительств западных государств с нацистским режимом задолго до «Пакта Молотова – Риббентропа».

Как известно, более других государств, «отличились» Польша и Венгрия, принявшие активное участие в разделе Чехословакии вместе с Гитлером, а также руководство Франции и Великобритании, благословившие их «на подвиги».

В интернете можно легко найти фотографии германско-польского парада, посвящённого оккупации Чехословакии, а также встречи на новой границе польских и немецких солдат, скреплённой историческим поцелуем.

Этот иудин поцелуй, похоже, многим на Западе не даёт жить спокойно.

Медаль с “уважаемыми людьми”: Гитлером, Муссолини, Чемберленом и Даладье

В 2013 году на одном из румынских псевдоисторических порталов была выложена статья о «советско-германском параде в Брест-Литовске», оформленная соответствующим образом. Гвоздем статьи стала фотография страстного поцелуя между фашистским солдатом и сочной представительницей Красной Армии.

Семь лет назад статья не выстрелила, но совсем недавно фотографию из той статьи принялись раскручивать итальянские «евроскептики». Вскоре эта фотография стала гулять по таким популярным ресурсам, как Pinterest, Reddit и множеству пабликов с подписью: «Чёрная смерть и красная чума целуются в Бресте, стоя на мёртвом теле Польши».

Настал момент, когда этой фотографией вместе с хроникальными кадрами передачи немцами Брест-Литовска советскому командованию, уже начали иллюстрировать «серьёзные исторические статьи», берущиеся доказать, что между Советами и гитлеровцами было нечто большее, чем просто «Пакт о ненападении».

То, что подхваченная «евроскептиками» румынская фотография – убогая фальшивка – видно невооружённым глазом любому мало-мальски грамотному человеку. Фальсификаторы вырезали из оригинальной фотографии всё лишнее и обесцветили её, добавив «историчности», забыв, что дьявол кроется в деталях.

Сочная Красной Армии девица внезапно упакована в гимнастёрку с погонами. В 1939 году – в вдруг – погоны, введённые приказом Сталина в Действующую армию в 1943 году, накануне Курской битвы.

Вскоре выяснилось, что снимок сделан в 2007 году, в Севастополе, на встрече исторических реконструкторов, посвящённой штурму Сапун-горы.

Оказалось, что целующаяся на снимке парочка – муж и жена из Москвы.

Подделка грубая, но многие на неё повелись даже после разоблачения. Мол, «муж и жена так не целуются». Эксперты…

В заключение, приведём одну реальную историю, прекрасно объясняющую, что желание опорочить нашу Победу родилось на Западе не сегодня, и даже не вчера, а примерно в то время, когда затихли последние выстрелы Великой Отечественной.

Один из князей Голициных, оказавшись в Великобритании после революции и гражданской войны, в своих дневниках описывал, как осенью 1945 года он зашёл в один из лондонских кинотеатров. Перед фильмом публике крутили кадры кинохроники – парад Победы в Москве.

Потрясённому Голицыну, глядевшему на медальные лица застывших в строю прославленных советских солдат, офицеров и генералов, вдруг открылось, что эти люди, одержавшие невероятную Победу, воспитанные другой, неведомой ему государственной системой – плоть от плоти героев Русской Армии, которой он посвятил свою жизнь: Россия жива, связь времён не прервалась.

Размышлениям Голицына помешал сидевший рядом англичанин, постоянно ёрзавший и что-то бубнивший под нос во время сеанса. В тот момент, когда солдаты и офицеры Советской Армии стали бросать к подножию Мавзолея гитлеровские штандарты, англичанин отчётливо произнёс: «русские за это ещё ответят». После чего встал и покинул кинозал.

Именно это сейчас и происходит – нас отчаянно жаждут привлечь к ответственности за Победу. Более того: от нас требуют собственноручно отречься от Победы, унасекомить, признать себя, потомков победителей, ровней фашистским гадам и коллаборационистской сволочи.

Этого желают не только битые приспешники гитлеровцев, но и вчерашние союзники. Поскольку, по их глубокому убеждению, русские, советские, плохо одетые, с хмурыми лицами, далеко не супермены, понятия не имеющие о рыцарстве и европейской культуре, просто не могли, не имели права победить прекрасно отлаженную нацистскую государственную и военную машину. Бронзоволиких нибелунгов в ладной форме от Хьюго Босса могли победить только равные им по культуре и эстетике джентльмены.

В общем, впечатление такое, будто европейские планокуры и толерасты задумали найти ещё одну шею для хомута, посчитав, что их лидеру, Германии, тяжело целых 75 лет пыхтеть одной за развязывание самой кровавой бойни в истории человечества.

Можно не сомневаться, что документик нацелен в будущее, поскольку всевозможные «эксперты по тоталитаризму» не первый год пережёвывают тему, мол, Германия свою историческую вину давным-давно искупила, перековавшись в образцово-показательную демократию, где неистово уважают права любых меньшинств, и только наследница «тоталитарного» СССР, Россия, никак не желает платить и каяться.

Не дождётесь, мрази!