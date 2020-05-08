Видный литовский политик пришла в ужас: Сталин возвращается

08.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Власть президента России Владимира Путина якобы хотят легитимизировать с помощью образа советского лидера Иосифа Сталина.

Об этом во время конференции «Украино-польское противостояние: дефиниция явления, историографический дискурс» заявила депутат Европарламента, экс-министр обороны Литвы, экс-президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отчасти война в Европе еще не закончилась. И пока в Кремле будет та же самая агрессивная власть – я бы назвала эту власть гибридом фашизма и большевизма сейчас – мы не можем говорить об окончании войны. Мы видим рецидивы в этом веке того, что произошло в прошлом веке. История стала частью гибридной войны», – заявила политик.

По ее словам, такого мнения придерживаются представители Европарламента из Польши, Латвии, Эстонии и ряда других государств.

«Потому что это не только история. Сталин при поддержке Кремля становится опять героем в России, и в этом я вижу легитимизацию агрессивного режима. Почему Путин это делает, почему он разрешает строить памятники Сталину, отмечать годовщины его дня рождения?», – сказала Юкнявичене.

«В фильмах мы видим воскресение Сталина. Я росла в советское время, когда очень много было фильмов про войну Вторую мировую, но там не было никакого культа Сталина, а сейчас Сталин возвращается, Сталин уже в фильмах, которые являются частью гибридной войны. Поэтому победа 1945 года – она не до конца победа», – рассказала Юкнявичене.

Ранее она сообщала, что победу во Второй мировой войне она видит в том, чтобы «Россия стала демократический, стала неагрессивной» и начала признавать историю так, как это все было». А решающую роль в этом будет играть Украина.