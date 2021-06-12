Видный НАТОвец обещает Украине неприятности по итогам встречи Путина с Байденом

Президент США Джо Байден, несмотря на свою русофобскую предвыборную риторику, будет пытаться сотрудничать с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри (Юрий) Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден говорит и давно говорил, что он будет жестким с Путиным. Но как только он пришёл, у нас начались кибератаки на наш нефтепровод, на нашу пищевую систему. И в то же время, когда идут эти кибератаки, Байден снимает санкции с «Северного потока-2», и в то же время накладывает санкции на наш «Северный поток». И цены на нефть растут.

Это он показывает такую жесткость с Путиным? Уводят наши корабли из Черноморского бассейна, урезает Украине военную помощь более чем в три раза.

Сейчас говорит, что сейчас он на переговорах «поставит Путина на место». Каким образом, чем? Всё, что он говорит, совершенно противоположно действиям. Он в одном предложении соглашается, что «Путин – убийца», а в другом говорит, что мы вступаем с ним обратно в договор, который сохраняет миллиарды долларов Путину», – сказал Табах.