11.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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Перед встречей Путина и Байдена в Чёрное море идут военные корабли НАТО

Новости УкраиныВ канун встречи президентов США и РФ в Чёрное море зайдут два военных эсминца...

В канун встречи президентов США и РФ в Чёрное море зайдут два военных эсминца Соединённых Штатов и Британии.

Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Laboon (DDG58) начал своё движение на север в Чёрное море для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно взаимодействуют с нашими союзниками и партнерами по НАТО в Черном море», – подчеркнули в ведомстве.

Англо-американскую провокацию прокомментировал бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко.

«Итак, ждем-таки ракетный эсминец США сегодня ночью. Помните, как в Украине и в Восточной Европе негативно среагировали, когда недавно США отменили визит 2-х эсминцев в самый разгар эскалации угрозы нового нападения РФ на Украину? Тогда это объясняли дипломатической необходимостью.

То есть, сегодняшний визит – это тоже дипломатический ход перед встречей Байдена с Путиным. Но не только. Потому что эсминец с почти 100 крылатыми ракетами – это важный инструмент реального сдерживания агрессора», – написал он на своей странице в Facebook.

Также Андрей Клименко добавил, что вместе с американским эсминцем в Чёрное море войдёт ещё несколько кораблей стран НАТО.


«Вместе с ракетным эсминцем ВМС США USS Laboon (DDG58) в Чёрное море войдет ракетный эсминец ВМС Великобритании HMS Defender (D 36) и (возможно) ракетный фрегат Королевских ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen (F 805)», – порадовался Клименко.

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