Видный «порохобот» в шоке: Запрет ТВ-каналов рискует стать операцией «Виктор-Победоносец»

03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Есть вероятность, что история запрета эфирного вещания телеканалов «112», «NewsOne» и «Zik» закончится тем, что через месяц эти телестудии возобновят эфир с удвоенным рейтингом.

Об этом в своём видеоблоге заявил одиозный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он уточнил, что поддерживает цензуру, поскольку «российская пропаганда перешла все грани и становится всё наглее и нахальнее», однако выразил определённые опасения.

«Но как это выполнено? Юридический способ весьма сомнительный, к нему масса вопросов. И вообще у меня большой вопрос относительно искренности всего этого. А где дела по Медведчуку? Где дела по поездке его депутатов в Госдуму РФ? Где стояли на балкончике и махали рукой, и к ним обращались, что вот приехали настоящие представители наших украинских братьев. Где обещанные истории, о которых Зеленский говорил, я вам всё расскажу, где Медведчук берёт деньги, возит их чемоданами, где всё это? А вот этого ничего нет», – констатировал Гончаренко.

Он добавил, что очень беспокоится, как бы всё это не оказалось имитацией.

«Меня очень беспокоит, чтобы через месяц у нас снова не появились в эфире «112», «NewsOne» и «Zik», только уже с удвоенным рейтингом, удвоенными деньгами из Москвы и с Медведчуком, который будет сидеть и как такой «Виктор Победоносец» рассказывать, как нужно защищать свободу слова и как любить демократию в Украине», – поделился своими тревогами порохобот.