«Вiдпусти!»: Верховная рада не дала Вакарчуку выскользнуть из власти
Верховная рада отказалась досрочно прекращать полномочия депутата партии «Голос», певца Святослава Вакарчука, который накануне выборов преподносил себя как «морального лидера нации», однако через несколько месяцев решил в очередной раз уйти из политики.
За соответствующее постановление из необходимых 226 проголосовало лишь 175 депутатов.
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Примечательно, что когда спикер парламента Дмитрий Разумков ставил этот вопрос на рассмотрение, в зале поднялся сильный шум, и многие депутаты повскакивали со своих мест.
О своём решении певец, чья популярность была использована для того, чтобы провести в Верховную раду ориентирующуюся на Джорджа Сороса партию «Голос», объявил 11 июня.
Стоит отметить, что Вакарчук сделает это уже второй раз – аналогично он поступил вскоре после «оранжевой революции». Тогда певец прошел в Верховную раду в списках партии Виктора Ющенко «Наша Украина».
Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады, бывший боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук.
«Аплодирую парламенту стоя! Обосраный воробей Вакарчук остается «работать» в ВРУ и будет отвечать за обман избирателей по полной», – написал он в своём Telegram-канале.
«Несчастный Вакарчук не сумел на этот раз просто так выскользнуть из власти – он подвергся жесткому «принуждению к политической ответственности». «Отпускали» его только 175 депутатов – и этого не хватило. Коллеги решили, что раз он уже полез во власть – то должен тянуть лямку до конца. Хотя его собственная фракция проголосовала единогласно – что логично, без Вакарчука и фракция, и партия получили бы, наконец, нормальные политические перспективы для развития, не ограниченные имиджевым шаблоном», – комментирует украинский политолог Алексей Голобуцкий.
«Проект «Голоса» провалился. По всем рейтингам он не берет 5% барьер. Вакарчук показал себя «никаким» политиком, что для его самолюбия очень большой удар. Он не любит проигрывать, а потому испугался конкурентной борьбы и сошёл с дистанции.
Чем дальше, тем больше статус политика и нардепа мешал основному бизнесу Вакарчука – зарабатыванию на музыкальном поприще. И с точки зрения ухудшения имиджа, и с точки зрения ответственности за сокрытие теневых доходов (а большая часть доходов в этой сфере теневая)», – пояснял причины желания Вакарчука уйти из политики журналист Игорь Гужва.
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