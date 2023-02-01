Украинские СМИ шокированы новым заявлением премьера Венгрии

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что территорию Украины населяют русские. Такой вывод можно сделать из его тоста во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева в Будапеште.

Венгерский лидер также намекнул, что Организация тюркских государств для Будапешта ныне выглядит привлекательнее, чем ЕС и НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь совершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь есть кое-что важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции», – начал свой тост Орбан.

«Не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере, на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке – русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах», – подчеркнул венгерский лидер.

Под «немецкоязычными» он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине Орбан вообще не вспомнил, предпочтя формулировку, которой в Будапеште пользовались на протяжении сотен лет до 1918 года.

В украинских СМИ эти слова политика из соседней страны вызвали настоящую истерику – там вышли сообщения под заголовком «Орбан в праздничном тосте сообщил, что Венгрия граничит с Россией, а не Украиной».

«В 2010 году Венгрия приняла очень важное решение. Мы осмотрели весь мир, чтобы определить, где мы можем найти стратегических партнеров. Мы искали крепкую дружбу, а не только финансовые интересы. Потому что НАТО, Евросоюз – это прекрасные вещи, но они уже потеряли свою привлекательность» – продолжил Виктор Орбан.

«По свидетельству венгерских историков, во время долгого путешествия с Востока венгры некоторое время находились на территории современного Азербайджана. Именно поэтому мы благодарны президенту Алиеву за поддержку вступления Венгрии в Организацию тюркских государств как наблюдателя. Потому что между нашими странами существует культурная близость. Это не так очевидно, потому что мы стали христианами в определенное время, но Азербайджан смог сохранить свою мусульманскую идентичность», – подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Стоит отметить, что во время европейского миграционного кризиса 2015-2016 годов Виктор Орбан отказывался принимать в Венгрии беженцев с Ближнего Востока, акцентируя на том, что они мусульмане.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Виктор Орбан на встрече с западными журналистами заявил, что Украина, как и Афганистан, является «ничейной землей».