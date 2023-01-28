Виктор Орбан: Запад находится в состоянии войны с Россией, а Украина – «ничейная земля»

Запад находится в состоянии войны с Россией, при этом нельзя исключать прямое участие войск НАТО в войне на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с рядом западных журналистов, сообщило издание The American Conservative.

По словам Орбана, цель России – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней «как о призе». При этом Украина, как и Афганистан, является ничейной землей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орбан провел с нами два часа, отвечая на все вопросы, даже самые сложные, и ему это явно нравилось» – написал Род Дреер, автор материала The American Conservative.

Премьер Венгрии сказал, что Запад должен понять: Путин не может позволить себе проиграть и не проиграет, потому что ему предстоит переизбрание в следующем году, и он не может баллотироваться в качестве президента, проигравшего войну. Более того, отметил Орбан, Россия не может позволить НАТО установить присутствие в Украине.

«Давно прошли те времена, когда Россия могла завоевать Украину или установить там дружественный режим. Если бы Россия одержала быструю победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно. Поэтому ныне цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог претендовать на нее в качестве приза. В этом они уже преуспели. Сейчас это Афганистан, ничейная земля» – заявил Виктор Орбан.

«Запад не понимает, что время на стороне России. Россия – огромная страна, и она может мобилизовать огромную армию. У Украины уже заканчиваются войска. Когда это произойдет, тогда что? Если грядущее весеннее наступление России окажется успешным, то перед странами НАТО встанет вопрос: посылать ли нам солдат воевать за Украину? Сегодня это звучит безумно, но если посмотреть на тенденции, это нельзя исключать. Запад находится в состоянии войны с Россией. Такова реальность, с каждым днем ​​мы движемся дальше» – сказал премьер Венгрии, которого автор назвал «чёрной овцой НАТО».

Один из журналистов спросил Виктора Орбана, считает ли он, что война может стать ядерной. «Я не могу исключить, что они использовали бы его», – сказал он о ядерном оружии. Он уточнил, что речь идет о тактическом ядерном оружии на поле боя, а не о грибовидных облаках над Варшавой и Берлином, «но и этого я не исключаю».

«Если Украина каким-то образом, используя западное оружие, пересечёт границы России, то будущее мира будет настолько ярким, что Западу придется носить солнцезащитные очки» – сказал Орбан.

Кто-то их журналистов заметил, что русские до сих пор не очень хорошо себя показали на поле боя.

«Да, это правда. Но если вы посмотрите на историю России, то именно так обстоят дела у русских в ходе войны. Они плохо начинают, но через некоторое время во всем разбираются, и их становится трудно остановить» – ответил премьер Венгрии.

Он ожидает, что так будет и на этот раз. Хотя Украина добилась потрясающих успехов в борьбе с Россией, сказал Орбан, в долгосрочной перспективе он не видит, что мы на Западе находимся на стороне победителя, особенно с учетом производственных мощностей России.

Орбан также сделал резкое и острое замечание о роли Германии в конфликте на Украине: «Немцы страдают, потому что знают, что в их национальных интересах, но не могут об этом сказать». Он имел в виду, что немецкое руководство знает, что ему незачем ввязываться в войну с Россией, но по каким-то причинам не может отказать Вашингтону.

Как сообщал «ПолитНавигатор», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что США однозначно выигрывают от конфликта на Украине, а в экономическом плане больше всего страдают европейцы.