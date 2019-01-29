//exit;
29.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Вилкул: Крым – це Украина

Кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, якобы представляющий интересы русскоязычного населения и юго-востока страны, считает Крым украинским и обещает «вернуть» полуостров под контроль Киева.

Об этом Вилкул, считающийся ставленником олигарха Рината Ахметова, заявил в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик пообещал завоевывать симпатии жителей российского Крыма восстановлением подачи воды из Днепра, а также отменой товарной блокады.

«Крым был, есть и будет украинским. Другого мнения здесь быть не может. Возврат не де-юре, а де-факто Крыма под юрисдикцию нашей страны – это путь, который мы пройдем небыстро, давайте будем откровенны. И любой кандидат, который это пообещает, будет обманывать. Это путь, который мы пройдем небыстро… После победы я и воду дам в Крым, и восстановлю экономические отношения. Будем бороться и за территорию, и за людей. Конечно, это Украина, тут двух мнений быть не может… Я за месяц дам и воду, и восстановлю нормальные экономические отношения. Украинцы получат поддержку в украинском Крыму», – заявил Вилкул.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время церемонии выдвижения Вилкула кандидатом в президенты Украины со сцены прозвучали лозунги украинских нацистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть