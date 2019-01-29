Вилкул: Крым – це Украина

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, якобы представляющий интересы русскоязычного населения и юго-востока страны, считает Крым украинским и обещает «вернуть» полуостров под контроль Киева.

Об этом Вилкул, считающийся ставленником олигарха Рината Ахметова, заявил в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик пообещал завоевывать симпатии жителей российского Крыма восстановлением подачи воды из Днепра, а также отменой товарной блокады.

«Крым был, есть и будет украинским. Другого мнения здесь быть не может. Возврат не де-юре, а де-факто Крыма под юрисдикцию нашей страны – это путь, который мы пройдем небыстро, давайте будем откровенны. И любой кандидат, который это пообещает, будет обманывать. Это путь, который мы пройдем небыстро… После победы я и воду дам в Крым, и восстановлю экономические отношения. Будем бороться и за территорию, и за людей. Конечно, это Украина, тут двух мнений быть не может… Я за месяц дам и воду, и восстановлю нормальные экономические отношения. Украинцы получат поддержку в украинском Крыму», – заявил Вилкул.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время церемонии выдвижения Вилкула кандидатом в президенты Украины со сцены прозвучали лозунги украинских нацистов.