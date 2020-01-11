Вина за уничтожение «Боинга» не только на Иране, но и США

11.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Не только признавший ошибку своих военных Иран, но и США несут ответственность за уничтожение украинского «Боинга» со 176 людьми на борту недалеко от аэропорта Тегерана.

Об этом в своем блоге рассуждает российский экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иран признал, что сбил украинский боинг по ошибке, так как он приблизился к оборонному объекту. Что ж – в отличие от властей стран Запада, власти Ирана способны признавать свои трагические ошибки.

И есть трагедии, в которых виноваты не США, – хотя без террористического убийства генерала Сулеймани и наращивания американцами напряжённости вокруг Ирана этот самолет остался бы цел.

Сознательное наращивание напряженности США вокруг объектов их агрессий направлено, в том числе, на то, чтобы заставить своих жертв ошибаться, – и плодом такой ошибки иранских военных стала гибель украинского боинга.

Это не прямая, а косвенная жертва США, – так как без их агрессии против Ирана все были бы живы», – поясняет Делягин.