«Виноваты вялые анальные натовцы» – полковник оценил второй этап наступления ВСУ

Владимир Гладков .  
30.07.2023 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Для достижения успехов второго этапа наступления ВСУ украинской армии не хватает преимущества в артиллерии, авиации, а также грамотного стратегического управления.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для достижения успехов второго этапа наступления ВСУ украинской армии не хватает преимущества в артиллерии,...

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Ссылаясь на западные СМИ, ведущая сообщила, что Украина уже потеряла приблизительно пятую часть натовской техники, предназначенной для контрнаступления.

«Оно, примерно, так и есть. Но вопрос в том, как она их теряет. Все эти вялые анальные проникновения по восемь машин – всё это натовский подход, где они тыкаются, и ищут в обороне слабые места. Потом они в эти слабые места чего-то кидают, и всё.

По идее, все эти восемь бригад, со всей техникой, должны идти в прорыв на восьми километрах. Но есть маленький нюанс, по опыту Великой Отечественной войны – на этом участке нужно собрать триста стволов артиллерии на километр. А по их задачам идёт ещё и авиационный налёт», – сказал Трухан.

Он подчеркнул, что даже несколько десятков натовских самолётов ничего не решат.

«Они на Ирак собрали 112 тысяч человек, 875 самолётов, 43 стратегических бомбардировщика. Эти [неонацисты] орут: «дайте нам 20-30 f-16, они решат». Да ничего они не решат.

Им операцию спланировали, после чего комитет начальников штабов и орган стратегического управления идёт за премией в кассу, а как с этим будет трахаться оперативный командующий на земле – это уже его трудности», – подытожил полковник.

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