Виновными в проблемах СВО объявлены Сердюков и либералы
Россия не сможет выполнять масштабные задачи и обеспечивать оборону своих рубежей маленькой контрактной армией.
Об этом в эфире интернет-канала «Клуб 27» заявил бывший сенатор, полковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Длительное время у нас была тенденция, когда мы говорили, что нужна маленькая, компактная профессиональная армия на такую территорию. А когда возникла спецоперация с фронтом 1200 километров – вы понимаете, что маленькая компактная армия не обеспечит? А надо еще охранять и рубежи страны, и так далее. Так не бывает.
Я помню, как меня топтали, в том числе и гражданское общество, когда я был категорически против того, чтобы переходили на годичный срок службы, считая это предательством для страны. Потому что невозможно было сделать по-другому, а мне говорили: «Нет, профессионалы должны быть», а мобресурс – это как-то не очень важно.
Мы же в результате этих подходов сердюковской политикой уничтожили главную составляющую Вооруженных сил – кадровые части сокращенного и кадрового состава», – заявил Клинцевич.
Политик также напомнил, что российские системные либералы лоббировали сокращение армии.
«Экономический либеральный блок говорил: «Да нас никто не тронет, мы же никому не нужны». Они ждали, они навязывали, формировали эту психологию нам. А потом, как правильно сказал Сергей Кириенко, а дальше готовили внутренние процессы, когда нужно на основании процессов, происходящих в стране, с эксплуатацией наших недостатков, – у нас этих недостатков как у блудной собаки блох… На это и рассчитывают враги, на подобные вещи, спекулируя на них, создавая».
Спасибо!
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