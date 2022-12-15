Виновными в проблемах СВО объявлены Сердюков и либералы

Россия не сможет выполнять масштабные задачи и обеспечивать оборону своих рубежей маленькой контрактной армией.

Об этом в эфире интернет-канала «Клуб 27» заявил бывший сенатор, полковник запаса и участник боевых действий в Афганистане Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Длительное время у нас была тенденция, когда мы говорили, что нужна маленькая, компактная профессиональная армия на такую территорию. А когда возникла спецоперация с фронтом 1200 километров – вы понимаете, что маленькая компактная армия не обеспечит? А надо еще охранять и рубежи страны, и так далее. Так не бывает.

Я помню, как меня топтали, в том числе и гражданское общество, когда я был категорически против того, чтобы переходили на годичный срок службы, считая это предательством для страны. Потому что невозможно было сделать по-другому, а мне говорили: «Нет, профессионалы должны быть», а мобресурс – это как-то не очень важно.

Мы же в результате этих подходов сердюковской политикой уничтожили главную составляющую Вооруженных сил – кадровые части сокращенного и кадрового состава», – заявил Клинцевич.