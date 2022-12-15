Генерал СБУ настраивает «громадян» на длительные страдания

15.12.2022  14:54 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, СБУ, Украина


Конфликт на Украине – это не спринт, а затяжной марафон, вся пропагандистская трескотня о быстрой победе над Россией – лишь попытка выдать в эфир то, чего желает обыватель.

Об этом в интервью львовскому теленацисту Остапу Дроздову заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине – это не спринт, а затяжной марафон, вся пропагандистская трескотня о...

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«Нам нужно быть готовыми к марафону. Никакого спринта в феврале никто не предусматривал, и все эти рассказы о двух-трех неделях просто раздражали иногда.

Я понимаю, что нашим людям очень бы хотелось услышать что-то приятное, что мы сейчас, завтра все уже, где-то там победа, но на самом деле, надо было готовиться. В том числе готовиться к таким вещам, как зима, как возможные блэкауты», – заявил Ягун.

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