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15.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Витренко: Возможно, Путин спас Фирташа

Новости Украины

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который находится в Австрии и выдачи котрого в США добиваются американские правоохранители, якобы связан с российской властью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Радио Свобода» заявил экс-коммерческий директор НАК «Нафтогаз», исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, отвечая соответствующий вопрос.

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«Фирташ сидит в Австрии. Кто за него дал выкуп? Российский олигарх, связанный с Путиным, – утверждает Витренко. – Вы думаете, что Фирташ не зависит от путинского режима? Как вы думаете, если он, например, понимает, что он на свободе сейчас, а не в американской тюрьме? Только фактически благодаря деньгам пропутинского олигарха или, возможно, самого Путина. И таких много вещей».

Как сообщал ПолитНавигатор, в США Фирташу грозит 50 лет тюремного заключения.

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