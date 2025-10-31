«Вижу определённый регресс» – Сибига обвинил ЕС в саботаже санкций

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Некоторые европейские страны пытаются исключить отдельных российских представителей из санкционных пакетов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Сергей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим влияние санкционных пакетов по трём направлениям. Первый – это ограничения агрессора в доступе к новейшим технологиям, прежде всего, военного толка. Второе – это санкции, направленные на уменьшение источников финансирования российской военной машины. А третье санкционирование против режима, окружения Путина.

По первым двум направлениям мы достигли хорошего прогресса.

К сожалению, в третьем направлении, а именно санкционировании окружения Путина, мы видим даже определённый регресс. К сожалению, я должен это признать. И некоторые европейские страны даже пытаются исключить отдельных российских олигархов из санкционных пакетов», – сокрушался Сибига.

