«Визит африканцев в Киев – дипломатическая диверсия» – Бортник
Мирный план по Украине прибывшей в Киев африканской делегации задуман как торпедирование украинской версии.
Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Формируется две коалиции двух типов мирных планов. Что сначала – курица или яйцо, прекращение огня и переговоры, или вывод войск и переговоры?
От дипломатии этих дней будет зависеть, кого какая часть мира поддержит.
От африканских мирных предложений Украине сложно отказаться, потому что они уже во многом похожи на наши, и в этой ситуации африканская поездка может быть такой дипломатической диверсией по отношению к попыткам Украины пролоббировать свой мирный план.
Наш мирный план достаточно жёсток, он ультимативен – реализация возможна только после военного или политического полного поражения России.
А африканский мирный план – уже что-то среднее (по сравнению с украинским и китайским – ред.)», – сказал Бортник.
«Конечно, в Африке симпатизируют и Китаю, и России. Китаю из-за денег и технологий, России симпатизируют из-за лидерства. В Африке уважают сильных лидеров.
Но не думаю, что сейчас Зеленский несильный лидер в глазах всего мира, и поэтому эта делегация едет тоже к нему. Это тоже знак уважения.
Это будет иметь последствия, хотя и африканский план имеет маленькие шансы на реализацию в силу того, что причины этой войны, этого вторжения, они до сих пор не обработаны, не осмысленны и не предложены решения для этих причин», – продолжал «извиваться» Бортник, эксплуатирующий образ «адекватника».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.