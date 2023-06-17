«Визит африканцев в Киев – дипломатическая диверсия» – Бортник

Вадим Москаленко.  
17.06.2023 18:28
  (Мск) , Киев
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Африка, Дзен, Политика, Украина


Мирный план по Украине прибывшей в Киев африканской делегации задуман как торпедирование украинской версии.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирный план по Украине прибывшей в Киев африканской делегации задуман как торпедирование украинской версии....

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«Формируется две коалиции двух типов мирных планов. Что сначала – курица или яйцо, прекращение огня и переговоры, или вывод войск и переговоры?

От дипломатии этих дней будет зависеть, кого какая часть мира поддержит.

От африканских мирных предложений Украине сложно отказаться, потому что они уже во многом похожи на наши, и в этой ситуации африканская поездка может быть такой дипломатической диверсией по отношению к попыткам Украины пролоббировать свой мирный план.

Наш мирный план достаточно жёсток, он ультимативен – реализация возможна только после военного или политического полного поражения России.

А африканский мирный план – уже что-то среднее (по сравнению с украинским и китайским – ред.)», – сказал Бортник.

«Конечно, в Африке симпатизируют и Китаю, и России. Китаю из-за денег и технологий, России симпатизируют из-за лидерства. В Африке уважают сильных лидеров.

Но не думаю, что сейчас Зеленский несильный лидер в глазах всего мира, и поэтому эта делегация едет тоже к нему. Это тоже знак уважения.

Это будет иметь последствия, хотя и африканский план имеет маленькие шансы на реализацию в силу того, что причины этой войны, этого вторжения, они до сих пор не обработаны, не осмысленны и не предложены решения для этих причин», – продолжал «извиваться» Бортник, эксплуатирующий образ «адекватника».

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