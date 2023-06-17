«Визит африканцев в Киев – дипломатическая диверсия» – Бортник

Мирный план по Украине прибывшей в Киев африканской делегации задуман как торпедирование украинской версии.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Формируется две коалиции двух типов мирных планов. Что сначала – курица или яйцо, прекращение огня и переговоры, или вывод войск и переговоры?

От дипломатии этих дней будет зависеть, кого какая часть мира поддержит.

От африканских мирных предложений Украине сложно отказаться, потому что они уже во многом похожи на наши, и в этой ситуации африканская поездка может быть такой дипломатической диверсией по отношению к попыткам Украины пролоббировать свой мирный план.

Наш мирный план достаточно жёсток, он ультимативен – реализация возможна только после военного или политического полного поражения России.

А африканский мирный план – уже что-то среднее (по сравнению с украинским и китайским – ред.)», – сказал Бортник.