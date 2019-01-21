Атаман погромщиков прописался на киевской улице

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве открыли мемориальную доску главе Директории УНР Симону Петлюре.

Об этом сообщили в группе Facebook «Первый революционный ОУН ТБ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия вице-премьер Украины Павел Розенко порадовался, что наконец пришло время, когда «оболганному и облитому грязью» Петлюре устанавливаются памятники.

«Безусловно, личность Симона Петлюры является для украинцев примером служению украинскому народу и украинскому независимому государству. Именно поэтому имя Симона Петлюры так ненавидят в России. И на протяжении столетия вокруг этого имени создано столько мифов и неправды именно для того, чтобы очернить имя и фамилию тех людей, которые на самом деле боролись за украинское государство. Поэтому очень приятно, что сегодня мы делаем шаг к увековечиванию этого человека.

Следующим шагом должны быть труды украинской власти и Киевского городского совета, чтобы через год мы могли открыть полноценный памятник Симону Петлюре в Киеве, и, в конце концов, исполнить свой долг перед прошлыми поколениями борцов за независимость Украины и уважить память украинских героев», – заявил Розенко.

Открытие барельефа Петлюре не обошлось без проповеди о «российской агрессии». Так, генерал-майор ВСУ Игорь Гордейчук призвал помнить времена, когда КГБ якобы пытался уничтожить всё украинское.

«5- 10 – 15 лет назад было сложно даже представить, что у нас получится переломить ситуацию и начать восстанавливать идентичность, историю, язык и культуру. Мы должны помнить, что это всё благодаря небесной сотне, которая не позволила преступному тюремно-бандитскому режиму Януковича, при котором террористический КГБшный режим хотел поставить здесь свою власть, уничтожить наш язык, нашу культуру и нашу идентичность.

Я надеюсь, что мы сделаем выводы, и быстро восстановим историю, распространим язык, культуру, которую КГБшная террористическая машина пыталась уничтожить.

Ребята, которым сейчас тяжелее всего на переднем крае, несмотря на мороз и холод, честно и достойно выполняют свои обязанности, позволяют нам тут продолжают то, что начал Симон Петлюра», – сказал Гордейчук.

Напомним, что петлюровские атаманы проводили массовые этнические чистки, а сам Петлюра был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбардом, родственники которого погибли во время погромов. Примечательно, что Шварцбард в парижском суде был оправдан.

Ранее «патриоты» хотели превратить в общественный туалет кабинет Михаила Грушевского, занимавшего в 1917-1918 годах пост главы парламента УНР – Украинской Центральной Рады.