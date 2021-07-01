Визит Варфоломея на Украину спровоцирует новую волну насилия и захватов храмов

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Решение о приглашении на Украину Константинопольского патриарха Варфоломея праздновать День независимости может спровоцировать новую волну насилия и захватов храмов УПЦ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил архиепископ УПЦ Николай (в миру Александр Почтовый), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство поддерживало в определённой мере религиозные организации, религиозные организации поддерживали в определённой мере государство, но никто ни в какие сферы не влезал. Все жили более или менее стабильно и в мире. И нарушение Конституции привело не просто к напряжению, а к религиозной войне. … Мы просим восстановления законности в отношении УПЦ, мы просим государство войти в русло Конституции и относиться к нам так, как относится государство к другим религиозным организациям. Мы же тоже граждане Украины и так же должны пользоваться правами, которые предоставляет Украина своим гражданам», – сказал священник.

По его словам, визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину – это вызов даже не УПЦ, а украинцам, «которые пережили насилие над собой».

«Да и как кто приедет к нам Варфоломей? Как патриарх? А почему тогда государство приглашает только его? А кто патриарх Варфоломей для Украины? А является ли он представителем Республики Турция? Нет. Так почему государство снова нарушает Конституцию, предоставляя преимущество какому-то одному религиозному лидеру, забывая о других?

А с точки зрения граждан Украины, к нам приедет «отец»? Это «отец»? Кому нужен этот вызов, кому выгодно поддерживать этот мейнстрим, и для чего? Чтобы усилить религиозный кризис на Украине?» – добавил священник.

«Тогда, после томоса, мы видели волну захватов храмов, мы пережили насилие, зачастую кровавое насилие. Мы переживаем и имеем для этого все основания, что визит патриарха Варфоломея на Украину подтолкнёт к новой волне насилия над УПЦ. А как же. Надо же показать достижения, а их нет, тогда что нужно делать? Уже путь известный.

Видится правильным, если бы миряне и гражданское общество обратилось к президенту и к власти, чтобы это приглашение патриарху было отменено. Ради мира на Украине. То есть видится один простой путь в отношениях церкви и государства – возобновление законности. Думаю, мир возможен, когда все будут действовать в рамках закона. Мы-то закон выполняем, а к нам относятся как к людям вне закона», – заключил архиепископ Николай.