Визит Зеленского в Вашингтон перенесли с июля на «это лето»

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с Байденом может состояться «уже этим летом».

Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее речь шла о 20-х числах июля.

«Правда ли, что вы активно готовите визит президента Зеленского, с американской стороны, в Вашингтон?» – поинтересовался у Кента журналист.

«Я думаю, что визит Зеленского произойдёт уже этим летом. Как сказал во время телефонного разговора президент Байден, очень важно, чтобы мы углубляли отношения между нашими странами. Мы хотим, чтобы Украина восстановила территориальную целостность и суверенитет, чтобы прекратилась внешняя агрессия. Мы хотим, чтобы Украина была успешной, и чтобы она имела мощные институции, соответствующие потребностям граждан», – отделался Кент дежурными словами.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет чисто номинальным и не принесет ощутимых результатов для Киева.