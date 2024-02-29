Владимир Александрович меняет профессию: что ждет Зеленского после 20 мая

Конец весны в этом году на Украине обещает быть весьма жарким. И дело не в погоде и даже не в динамике боевых действий. Дело в том, что 20 мая истекает пятилетний срок, на который нынешний президент Зеленский был избран в 2019 году.

Кое-кто, правда, считает, что срок каденции истекает раньше – еще в конце апреля, но тут, смотря как считать. Если с момента оглашения ЦИК победителя выборов – тогда – да, а если с момента принесения присяги в парламенте, тогда все же придется отталкиваться именно от даты 20 мая.

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Почему этот вопрос приобрел такую важность именно в этом году? Все дело в прецеденте. Никогда ранее за всю более чем тридцатилетнюю историю независимой Украины не бывало такого, чтобы срок полномочий действующего президента заканчивался, а сам он после этого никуда не уходил, а продолжал, как ни в чем не бывало, руководить страной, делая вид, что ничего не случилось и так и надо.

Узурпацией попахивает – могли бы сказать на это злые языки. И что характерно – уже говорят. А после 20 мая будут говорить все громче и настойчивее. И все больше сознательных усилий пиарщиков и юристов Банковой будет уходить на то, чтобы как-то противостоять этим голосам, чтобы по возможности их заткнуть и не дать этому селевому потоку таких настроений прорвать плотину, выстроенную нынешним режимом на пути накопившегося за минувшую пятилетку народного недовольства.

И чем ближе подходит срок окончания президентских полномочий Зеленского, тем сильнее будет «раскачиваться» тема его нелегитимности. На другой чаше весов – удобная Банковой и поддержанная СНБО позиция ведущих экспертов, специалистов по конституционному праву относительно невозможности проведения выборов в условиях военного положения.

Нельзя сказать, что чего-то похожего в украинской истории раньше не бывало. Так, благодаря первому майдану Кучма, полномочия которого истекли еще в ноябре 2004-го, просидел в своем кресле, штампуя указы, аж до начала февраля 2005-го. И никому в стране тогда не приходило в голову упрекать его в узурпации и нелегитимности.

Тот же Кучма на своем первом сроке был избран летом 1994-го на пять лет, но потом в результате хитрых манипуляций выборы перенесли на конец октября 1999 года, подарив ему таким образом лишние четыре месяца у власти. Да и в целом, такого, чтобы избранный президент сидел в кресле ровно пять лет и ни днем больше – в украинской истории вообще не бывало. Правда, такого, чтобы страна при этом воевала, тоже ни разу не было. Я вот и говорю – прецедент.

Есть еще одно принципиальное отличие нынешней ситуации от всех прежних. Одно дело – собирать майданы против какой угодно плохой или нелюбимой, но все же законной власти. В таких случаях недовольным приходится иметь дело с «псами режима» в лице полиции или даже кого покруче – и эти парни под присягой, у них есть законный приказ законных начальников, его надо выполнять и они, уж поверьте, многократно проверено на практике – его выполнят.

Нет, конечно, случаются в этой схеме и сбои. Как это произошло, к примеру, с Януковичем в 2014 году. Тот тоже был весь из себя легитимный, но, как мы знаем, это обстоятельство ему не сильно помогло. Однако справедливости ради стоит признать, что такие эпизоды – все же редкие исключения из правила, и за последние десять лет повторить такой трюк никому не удалось, хотя украинские политики и общественники пугали друг дружку майданами по разным поводам не реже двух раз в год.

Но после 20 мая 2024 года возникнет совершенно уникальная ситуация, когда власть как бы останется, а вот ее законность утечет, как вода из дырявой бочки. И у множества людей одновременно возникнет искушение попробовать власть на зуб, проверив ее на легитимность. Причем, на вполне законных основаниях. Под лозунгом «А царь-то не настоящий!».

При этом многие на Украине будут таким попыткам сочувствовать, и даже имея сомнения в исходном тезисе про ненастоящего царя, делать вид, что в него верят. И это я говорю про обычных посполитых. Разного же рода интересанты попасть на место Зеленского и урвать шмат от пирога власти – вообще не в счет. Эти сразу же после наступления «часа Х» буквально выстроятся в очередь – рвать на части промахнувшегося Акелу.

Предвкушающая нервозность овладела политическим классом уже сейчас. Недаром тема будущих «провокаций» на тему нелегитимности Зе и паралича Рады с невыходом на работу целых оппозиционных фракций стала одной из центральных тем недавней встречи Зеленского с его кнопкодавами из монобольшинства. Пока еще монобольшинства, поскольку его руководители уже даже не скрывают, что оно начало сыпаться, а то ли еще будет в мае и далее.

Порошенко и Тимошенко уже вовсю качают тему срочной необходимости создания коалиционного правительства народного доверия. Чтобы, значит, Зе поделился с ними слишком неподьемной для него ношей власти и полномочий. Прозрачно намекая на то, что в противном случае у них будут развязаны руки в плане расшатывания подвисшей в воздухе власти любыми способами, невзирая на то, что страна дефакто в состоянии войны.

Некоторые называют одним из кандидатов на роль премьера в таком коалиционном правительстве нынешнего главного администратора Банковой Андрея Ермака. Мол, для Зеленского это лучший выход – самому уйти в тень, но сохранить фактическую власть, временно переместив ее центр в кабмин, а сам кабмин доверив своему проверенному клеврету, пускай при этом и придется отдать часть министерств Петру и Юле.

Другое дело, что у этой версии есть слабое место. Непонятно в таком случае, зачем Ермаку и стоящим за ним коалиционным оппозиционерам вообще нужен Зеленский. Не проще ли навесить на него всех собак, обвинить во всех неудачах и сбросить с парохода современности.

Впрочем, для такого финта не обязательно проводить сложные в исполнении темы с импичментом президента. Его вполне можно и оставить – но уже как ничего не решающую декорацию наподобие позднего Ющенко. Только если Виктор Андреевич занимался голодомором и пасекой, то Владимир Александрович будет вместе с женой ездить по международным конференциям, посвященным будущему восстановлению Украины. А вот реальными делами в Киеве будут рулить совсем другие люди.

На этот случай тоже есть схема. Президента отстранять не нужно. Нужно лишь создать в Раде новое большинство, а уже оно изберет нового спикера и утвердит новое правительство – неподконтрольных Банковой. Правда, нет гарантии, что подружившиеся против Зе концессионеры не передерутся потом уже между собой, как не раз бывало в украинской истории.

Понимают ли это у Зеленского? Вполне. И даже делают ходы на упреждение. Так,

информированное украинское издание «Зеркало недели» пишет , что Банковая уже начала загодя стелить соломку своему шефу, подводя юридическую базу под фактической пролонгацией им президентских полномочий после 20 мая.

Офис Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный суд Украины относительно легитимности пребывания нынешнего президента на посту главы государства после 20 мая.

Отмечается, что перед судьями хотят поставить несколько вопросов. В частности, несмотря на то, что по конституции во время действия военного положения проводить выборы нельзя, Офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в этих условиях.

Второй вопрос касается легитимности полномочий президента по истечении пятилетнего срока пребывания на посту. Известно, что юристы Банковой взяли на вооружение тезис из ст. 109 Конституции Украины о непрерывности власти. То есть, что текущий президент теряет полномочия только в момент избрания следующего за ним. Издание пишет, что, по замыслу руководства Офиса президента, обращение в КС сделают депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Но парламентариям обращение еще не передали.

Ну что сказать? Умно. Банковая таким образом заранее выбивает часть козырей юридического плана из рук оппозиции, в которой тоже есть желающие спросить конституционных судей на ту же тему. Теперь же возможный оппозиционный запрос – например, от «Батькивщины» Тимошенко или «Евросолидарности» Порошенко по процедурным правилам засунут в долгий ящик – ведь первым рассматривается тот запрос, который поступил в суд раньше.

А если вердикт суда будет в пользу Зеленского, то оппозиционное представление вообще можно выкинуть в мусорную корзину – ведь дважды по одному вопросу суд решение не выносит.

В общем, линия защиты Зеленского понятна. Остается вопрос, удовлетворят ли все эти юридические пояснения народ. Вернее, активную его часть. Тут бабушка надвое сказала. Даже вполне лояльные к Банковой социологи из Киевского международного института социологии фиксируют снижение уровня доверия к власти в целом и к Зеленскому в частности.

Как говорит директор КМИС Антон Грушецкий, основное снижение рейтингов власти началось еще с лета-осени 2023 года, и на это повлияли ряд факторов – рост цен и страх перед экономическими трудностями, общий международный контекст, ограничение помощи со стороны Запада, конфликт с бывшим главкомом ВСУ Залужным. Но главные факторы – ситуация на фронте и коррупция в тылу.

«Первыми звоночками были разоблачения коррупции. В частности, о закупке генераторов, обустройстве укрытий, в Минобороны. Население еще было оптимистичным, весной ожидали контрнаступления. Но эти дела начали подтачивать доверие людей», — говорит социолог.

Правда, не все так просто. Если бы все было линейно, то, несомненно, можно было бы спрогнозировать падение Зеленского летом-осенью и пойти спать. Однако все перечисленное само по себе – еще не гарантия того, что мы увидим падение Зе с пъедестала. У его противников может не хватить воли и ресурсов, Банковая может удачно сыграть в игру «разделяй и властвуй» и не допустить угрожающей консолидации своих противников, силовой аппарат может сохранить верность Зе в расчете на какие-то плюшки, уставший народ может не повестись на призывы демагогов.

А главное – совсем не факт, что резкая смена караула впишется в планы акторов коллективного Запада, среди которых тоже не наблюдается полного единства по стратегии и тактике борьбы с Россией. А без однозначной внешней поддержки никакой новый режим в Киеве долго не протянет.

На то, что вопрос о сомнениях в легитимности Зеленского, как минимум, в Европе сейчас не стоит, жирно намекают дебаты на Мюнхенской конференции, где тема необходимости каких-либо выборов на Украине вообще не поднималась. Если прошлой осенью, накануне так и не состоявшихся выборов в Раду, еще звучали робкие голоса с призывами провести голосование даже в условиях войны, то сегодня и эти голоса умолкли.

Остается еще вариант, что после предполагаемой пересменки в Белом доме новая американская администрация начнет разбираться с коррупцией по линии Байден-Зеленский – и вот уже это похоронит нынешнего начальника Банковой с его компашкой. Но и в этом случае ключевое слово – «предполагаемой». Пересменка в США весьма вероятна, но не гарантирована стопроцентно.

Остается ждать и следить за «черными лебедями». Последние имеют обыкновение взлетать в самый неподходящий для политических суетологов момент.