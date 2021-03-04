Владимир Путин и Башар Асад посмотрят снятый в Донбассе блокбастер

04.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась большая премьера снятого в Донбассе художественного фильма «Альфа-Р. Война за мир», который является продолжением легендарного фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава студии «Русский час», продюсер проекта Александр Коробко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это триллер о противостоянии российских разведчиков и зарубежных спецслужб, снятый в Донбассе во время пандемии. Некоторые эпизоды фильма снимались в Марокко, Израиле, Москве и Казани. Показ был проведён совместно с общественной организацией «Офицеры России».

Когда на экране пошли финальные титры, зал взорвался овацией. Мнение гостей высказала Раиса Борисовна Сушкова, полковник милиции в отставке и знаменитый ветеран динамовского движения. Раиса Борисовна отметила, что фильм блестяще рассказал о том, почему Папа Римский наградил Владимира Путина медалью «Ангел-Хранитель мира», – написал он.

После премьеры Владимир Коровников, один из организаторов показа, сказал, что такие фильмы «отодвигают фронт».

Заключительное слово взял Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор, участник Афганской, первой и второй Чеченских войн, а также войны в Таджикистане. Он отметил, что фильм рассказывает о тех и том, что редко попадает на киноэкраны, показывает эпизоды неизвестной войны, которая ведётся против России. Также многие гости просмотра особо отметили операторскую работу.

«Настоящим сюрпризом для съемочной группы стал визит посла Сирийской Арабской Республики Риада Хаддада и представителя президента Путина, которые заверили авторов фильма в том, что Владимир Путин и Башар Асад увидят картину в самое ближайшее время. А зрители дали наказ Александру Коробко начинать работу над продолжением фильма.

Также продюсер проекта поблагодарил гостей и тех, кто помог снять фильм – Дмитрия Цветкова, движение «Донецкая Республика» и легендарный батальон «Спарта», а также тех, кто помог организовать премьеру – «Офицеров России» и Юрия Бессонова.