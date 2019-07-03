Владимир, ты трус! – Ляшко заклеймил сватовство Зеленского

03.07.2019

Новый президент Украины Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, хотя имеет такую возможность, что свидетельствует о его трусости.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский перед выборами обещал сделать закон одним для всех. Он обещал окончания эпохи кумовьев, а принёс эпоху сватов, когда своих друзей из «95 квартала» назначает на должности. Он обещал подписать закон об импичменте, а он его ветировал», – сказал Ляшко.

«Владимир, ты трус! Потому что ты имел уникальную возможность отличаться от всех предыдущих президентов, уникальную возможность исполнить то, что обещал людям, дать им надежду на то, что все будут подконтрольны обществу и закону. Он не просто трус, он даже боится вернуть этот закон в парламент, потому что вето точно будет преодолено», – отметил радикал.

Напомним, накануне Олег Ляшко объявил о начале гражданской войны.