Владлен Татарский: Война в Донбассе возобновится до 1 марта – и станет последней

Новости Украины

Для чего ВСУ сымитировали обстрел детского садика на оккупированной ими части Донбасса? Успеют ли отведенные российские войска помочь ЛДНР? С чего начнется новая война русских республик с режимом в Киеве?

Об этом и о многом другом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал блогер, писатель, а в прошлом ополченец ЛДНР Владлен Татарский.

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П.Н.: Насколько я понимаю, ты только что вернулся с линии соприкосновения. Какова там обстановка? Ощущается ли, что напряжение возросло?

В.Т. Нет, непосредственно на линии фронта я не был. Просто я услышал шум обстрелов и поехал с ребятами поближе к линии фронта, чтобы разобраться насколько там серьезная обстановка. Но к тому времени, как мы туда доехали, как обычно это бывает, все уже закончилось.

Но жители Донецка отчетливо услышали канонаду уже прямо на бульваре Пушкина (самый центр города – ред.), такого уже давно не было, хотя для Донбасса, в принципе, тут ничего нового нет. Но есть одно «но» – учитывая, какие сейчас дипломатические баталии идут, какое напряжение в СМИ, довольно рисковый шаг со стороны Украины начинать при такой обстановке очередное обострение.

Для чего они так делают? Какие цели преследуют?

Они всего лишь инструмент в руках, как это бы сказали раньше, англо-американских империалистов, просто выполняют свое задание, воюют за интересы Запада. А у Запада интерес – максимально ослабить Россию, создать вокруг нее пояс враждебных государств, втянуть в бесконечные войны, эскалации, чтобы она решала все свои вопросы военным путем, тем самым, демонизируя свой образ. Но нам, к сожалению, деваться некуда, скорее всего, России придется так и поступать.

То есть даже после того, как пришла информация о том, что Россия отводит свои войска от границы с Украиной к местам постоянной дислокации, в том числе и в Крыму, выводит войска из Белоруссии, ты все-таки уверен, что война будет?

Я уверен, что война начнется до 1 марта. Это мой личный прогноз. Я не аналитик, не политолог, я не работаю в Генштабе. Даже побывав на линии фронта – ты все равно не поймешь, будет война или нет. Это просто мои личные ощущения.

С чего, на твой взгляд, начнется война? С провокации, диверсии, ракетного удара, массированного наступления ВСУ?

Она начнется с провокации Украины на Донбассе – и закончится окончанием украинской государственности. Как сказал в свое время Владимир Путин, что это будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности. В принципе, он не может озвучивать все, что знает, но он точно знает и понимает процессы, и такой выход идеально подходит к этой ситуации.

Происшествие в Новой Кондрашовке, где «кляты сепары» якобы обстреляли детский садик – не есть ли та самая провокация?

Да, вероятнее всего это начало этих провокаций, потому что эту новость очень быстро подхватил Зеленский, а быстрее всех – британцы. А мы знаем, как «англичанка гадит». Тут местные начали друг другу звонить, интересоваться, где эта Новая Кондрашовка, не каждый знает, а вот британцы сразу же точно поняли, где это произошло.

Ты вернулся в Донбасс относительно недавно….

Я здесь со 2 февраля.

Как ты оцениваешь настрой местных жителей? Готовы они к войне?

Тут надо понимать, что они уже живут на войне последние восемь лет. Готовы, конечно. Они хотят, чтобы поскорее все это закончилось. Никто не хочет смерти и разрушений, но никто не хочет и ужаса без конца.

Имеется также справедливое опасение насчет того, что российские войска отошли. Успеют ли они оперативно вернуться в случае масштабного наступления ВСУ?

Я не знаю, откуда они отошли, куда они пришли, если они, например, были в Брянской области, и оттуда отошли, то это никак не поможет Донбассу тут конкретно что-то защитить. Сложно сказать… Мы не знаем, сколько войск отошло, но мы помним ситуацию в Южной Осетии, когда Псковские десантники отошли, что не помешало им на следующий день быть там же.

То есть, они сначала вернулись к месту постоянной дислокации, но через сутки уже были на марше на Цхинвал. В российской армии есть части постоянной боевой готовности, которые в течение суток могут оказаться где угодно.

Ну а сам лично, что ты собираешься делать в случае войны?

Не афиширую куда, но я записался в подразделение, которое согласно меня взять. И я постараюсь быть там полезным: своими навыками, опытом, просто, как боевая единица.

То есть планируешь закончить то, что начали в 2014 году?

Безусловно. Конечно.