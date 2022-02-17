Украина накануне заседания ООН по Донбассу инсценировала обстрел детсада

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Новости Украины

Украинская сторона обвинила республики Донбасса в артобстреле детского садика населенном пункте Станица Луганская, занятом украинской армией.

«С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. По предварительным данным двое гражданских лиц получили контузии», – говорится в сообщении украинской «Операции объединенных сил».

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Однако почти сразу выяснилось, что обстрел является фейковым. Так, военный эксперт Владимир Орлов в своём Telegram-канале отметил, что детсад находится в восьми километрах от позиций НМ ЛНР, что слишком далеко для миномётов или ПТУРа.

«Если мы посмотрим на прямую линию от так называемого места попадания в детский сад и до линии соприкосновения, то там очень плотная жилая застройка, сквозь которую просто не могло произойти попадание. Здания и сооружения, они же не прозрачные, а снаряды не телепортируются. Таким образом, мы имеем грубую подделку или, проще говоря, фейк, который разгоняется западными СМИ с подачи сотрудников ИПСО Украины», – написал эксперт.

Наблюдатели обратили внимание на снимки пострадавшего от «обстрела» помещения – находящиеся рядом окна остались целыми, игрушки и мебель не раскидало взрывной волной, а следов разброса осколков не было вообще, чего при попадании реального снаряда быть не может.

«Ощущение, что из танка болванкой прямой наводкой вдарили», – написал военкор Александр Коц в соцсети.

Он полагает, что инсценировка нужна Киеву накануне заседания Совбеза ООН по ситуации на Донбассу, которое состоится сегодня вечером.

«Сегодня, вот ведь совпадение, заседание СБ ООН по Украине. Интересно, успеют из Станицы Луганской на заседание доставить кусок кирпича или мячик из детского сада, чтобы потрясти перед почтенной публикой. Как Порошенко в свое время тряс на трибуне куском автобуса из-под Волновахи. Отличный фон для переговоров – «пророссийские боевики» бьют по яслям», – добавил военкор.

Журналист «RT» Станислав Обищенко придерживается такого же мнения.

«Сегодня заседание СБ ООН. Инициатор Россия. Украина сейчас лупит по окраинам городов ЛНР и ДНР лишь с одной целью. Они ждут ответку и жертв среди своих солдат. Им нужны свои аргументы. Все. Никаких наступлений сегодня не будет», – написал Обнищенко в своём Telegram-канале.