Власть в Киргизии захватил не знающий берегов уголовник

16.10.2020, Москва, Олег Кравцов

За спиной нового премьера Киргизии Садыра Жапарова, который был освобожден протестующими из колонии, где он отбывал 11-летний срок за захват заложника, стоят преступные кланы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил эксперт Московского центра Карнеги, специалист по Центральной Азаии Аркадий Дубнов.

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«Как сказал один знакомый высокопоставленный киргизский политик в ответ на мое утверждение, что за спиной Жапарова стоит ОПГ, преступные группы стояли за спиной всех лидеров. Просто Жапаров, в отличие от остальных, «не знает берегов».

Бесшабашность и пренебрежение законами выдает в нынешнем премьере Киргизии человека, который соскучился по власти, пока сидел в тюрьме. Для страны это очень опасно, потому что населению в очередной раз внушают, что уважение к закону – это буржуазные излишки. Из предыдущих двух революций страна извлекла ничтожный опыт», – говорит Дубнов.

При этом он полагает, что судьба президента Жээнбекова, под давлением митингующих объявившего об отставке, уже никому не интересна.

«Как политик он уже не играет роли. Ранее Россия остановила финансирование Киргизии. После отставки Жээнбекова Москва вряд ли передумает. Его решение идет в разрез с ожиданиями России. Москва рассчитывала, что президент Киргизии сможет остаться на своем посту до стабилизации ситуации в стране, – резюмировал эксперт.

Напомним, что протесты в Киргизии начали партии, несогласные с результатами парламентских выборах. В итоге протесты переросли в захваты административных зданий и массовые беспорядки.

Отметим, что на митингах поддержку Жапарова стали освистывать выступающих на русском языке.