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За последние месяцы в Харьков вернулось значительное количество жителей. Харьковские власти рапортуют уже о двух миллионах проживающих в городе, при этом не перестают прикладывать большие усилия, чтобы создать иллюзию мирного времени в регионе. И в связке с украинской пропагандой, добиваются значимых результатов, для возвращения жителей в свои дома.

На дорогах Харькова значительно увеличилось количество автомобилей, что примечательно – премиум-класса. Те, кто не уезжал из города в самые тяжёлые бои отмечают, что автомобильный ряд на дорогах значительно изменился.

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Те, кто возвращаются, явно не бедствовал, а занимался пополнением своих бюджетов. Ведь сегодня патриотизм не только национальная идея, но и выгодный бренд, для проведения сборов на ВСУ и производство «проукраинской» продукции.

Нужно отметить, что в Харьков возвращаются люди, которые убеждены в правдивости заявлений властей, о возможной победе Украины над Россией. Умалчивая факт еженедельного смещения фронта к границам самого города.

Из личных бесед, можно сделать вывод, что те, кто сегодня вернулись, настроены довольно агрессивно против России и русскоязычных граждан.

По мере того, как проходят волны «возвращенцев», на улицах чаще слышен украинский суржик, чем русский язык, еще полгода назад. Люди, которые вчера забыли свой родной русский язык, очень хотят интегрироваться в проукраинскую повестку. Нередко заявляя о своей исключительности и превосходстве над русскоязычными.

Ещё одним моментом можно отметить, чем больше «новоиспечённых патриотов» приезжает в Харьков, тем стремительнее меняется внешний облик самого города. Появилось множество инициатив как о переименовании улиц, парков и станций метро, так и больше сменяется вывесок с русскоязычных названий на украинские. За последние три месяца названия парикмахерских, магазинов и остановок общественного транспорта, сменились на цирюльні, крамниці, а порой и склепы позаимствовали у поляков.

Коренные харьковчане, конечно, возмущаются подобными новшествами, но сделать ничего не могут, так как сегодня здравомыслящие остались в меньшинстве. Ведь «запрограмированное стадо» на украинизацию Харькова сегодня значительно увеличилось, имея государственную поддержку, как в органах власти, так и в силовых структурах. И вернувшийся с Западной Украины сосед по лестничной площадке настроен быстро докладывать о проявлениях «русского мира» в СБУ.

Немалый диссонанс вызывает «патриотическая» позиция тех кто вернулся в вопросе защищать свою «неньку». Наряду с тем, как они себя идентифицируют с украинством, большинство не собирается идти на фронт.

А информированность о патрулях с выдачами повесток в местных телеграм-каналах ощутимо увеличилось. Харьковские военкоматы не упускают момент роста численности мужского населения Харькова, для чего увеличили количество сотрудников ТЦК (военкоматов), называемых «охотниками за пушечным мясом». Киевская власть всегда делала упор на призыве мужчин с восточных и южных регионов страны, не упуская шанс пополнить ряды ВСУ харьковчанами.

На первый взгляд, можно конечно сделать вывод, что возвращение людей в Харьков придаёт жизнь, город преображается, но пугает и настораживает следующая мысль.

Все те, кто поверил власти и вернулся в свои дома, будут выступать живым щитом при неизбежном освобождении города от украинства и сопровождаемого им нацизма.

Так что очередные эвакуационные поезда и набитый битком людей вокзал всё ещё может повториться, вопрос времени.