Власти Черногории высылают ещё шесть российских дипломатов

29.09.2022  23:33 (Мск), Подгорица  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Политические репрессии, Россия, Черногория


Министерство иностранных дел Черногории вечером 29 сентября объявило шестерых дипломатов посольства РФ, аккредитованных в стране, персонами нон-грата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В МИД Черногории сообщили, что решение было принято «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях и отношениях взаимного уважения между двумя государствами». Напомним, что в марте, апреле и августе этого года в общей сложности ещё шесть российских дипломатов были признаны нежелательными в Черногории.

Министерство иностранных дел Черногории вечером 29 сентября объявило шестерых дипломатов посольства РФ, аккредитованных в...

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По сообщению РТ на Балканах, теперь работа консульского отдела посольства Российской Федерации в Черногории остановлена на неопределенный срок.

Как сообщал «ПолитНавигатор», утром 29 сентября в столице Черногории Подгорице и её окрестностях прошли обыски в квартирах и других помещениях нескольких граждан, «в связи с подозрением в совершении преступных действий – создании преступной организации и шпионаже».

По сообщению местного издания CdM, расследование ведётся в отношении двух граждан Черногории, шести российских дипломатов и около тридцати граждан России, временно проживающих в Черногории. Их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Не исключено, что целью операции является завладение недвижимостью россиян.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

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