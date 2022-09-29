В Черногории снова ищут «русских шпионов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня утром в Подгорице прошли обыски, есть информация о том, что несколько граждан Черногории были задержаны по подозрению в работе на российскую разведку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным местного издания Vijesti, операция была организована Агентством национальной безопасности (АНБ), в чьей юрисдикции находится данное уголовное дело, и проводилась по приказу Специальной государственной прокуратуры (СГП).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В её рамках сотрудники АНБ, СГП и Специального отдела полиции в нескольких местах в Подгорице и окрестностях провели обыски, в ходе которых, по словам источника, были изъяты «предметы, представляющие интерес для следствия». Задержания будто бы производили сотрудники отдела по борьбе с преступностью.

Согласно источникам издания, один из задержанных, по данным АНБ, более десяти лет работал на российскую разведку, и входит в состав более широкой группы, члены которой известны черногорской спецслужбе. Предположительно, это государственный служащий.

Те же источники утверждают, что сегодняшняя операция – это только начало деятельности по раскрытию сообщников иностранных спецслужб. Другой собеседник издания сообщил, что операция была частью международной, и что среди задержанных есть граждане России.

В АНБ Черногории официально не ответили, правда ли, что несколько человек были задержаны по подозрению в шпионаже. В свою очередь, представитель Специальной государственной прокуратуры, специальный прокурор Вукас Радонич заявил, что по запросу СГП и по распоряжению Высокого суда в Подгорице полиция провела обыски в квартирах и других помещениях нескольких граждан, «в связи с подозрением в совершении преступных действий – создании преступной организации и шпионаже».

«На данный момент никто не лишён свободы», – отметил Радонич.

При этом местное издание CdM сообщило, что расследование ведётся в отношении двух граждан Черногории, шести российских дипломатов и около 30 граждан России, временно проживающих в Черногории. Их подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Не исключено, что целью операции является завладение недвижимостью россиян.

Как известно, в 2016 году власти Черногории безосновательно обвинили группу россиян и местных оппозиционных политиков в подготовке «государственного переворота». Однако в результате дело, полностью построенное на показаниях одного агента спецслужб Черногории, развалилось в суде.

Черногория, несмотря на победу в 2020 году на парламентских выборах противников президента Мило Джукановича, который безраздельно правит этой страной с 1989 года, продолжает антироссийскую политику. Черногория присоединилась ко всем санкциям ЕС против РФ, и начала конфискацию имущества россиян вопреки собственной Конституции.

Кроме этого, как сообщал «ПолитНавигатор», черногорские власти отказались выдавать России Тельмана Исмаилова, разыскиваемого за организацию убийства двух предпринимателей и незаконный оборот оружия.