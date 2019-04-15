Власти ДНР оригинально ответили Медведчуку на призыв вернуться в Украину

15.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

В центре столицы ДНР появился огромный баннер с российским триколором и надписью: «Наш выбор – Россия!», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом власти республики ответили на заявление близкого одновременно и к Петру Порошенко и к Кремлю председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Виктора Медведчука о том, что с его мирным планом, предполагающем возвращение неподконтрольных территорий в состав Украины согласились и власти России и власти в ДНР и ЛНР.

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Сам баннер площадью 1500 кв.м. был размещен на здании общежития №8 Донецкого национального технического университета, находящегося на пересечении центральной улицы Артема и проспекта Богдана Хмельницкого.

Отметим, что на этом же здании в 2016 году было создано граффити, посвященное памяти убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины.

Тем временем в штабе лидирующего в украинской избирательной гонке Владимира Зеленского открыто заявили, что в отличие от прямого разговора с Москвой, переговоры с представителями ДНР и ЛНР «малоэффективны», а возвращения их территорий под контроль Киева на правах автономии не будет.