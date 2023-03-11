Власти Германии многие годы оплачивали работу «независимых журналистов»

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Правительство Германии и федеральные органы власти за последние пять лет заплатили журналистам около 1,5 миллиона евро за «модерацию, написание текстов, редактирование, обучение, лекции и другие мероприятия».

Речь идёт о сотнях журналистов, работающих как в общественных, так и в популярных частных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным новостного портала t-online, всего власти ФРГ оплачивали работу около 200 журналистов. Примерно 120 из них работали в общественных СМИ, остальные – в Spiegel, Die Zeit, Tagesspiegel и других частных редакциях.

Около 900 000 евро досталось журналистам общественных вещателей, а около 600 000 – работникам частных СМИ, сообщил портал Deutschlandfunk со ссылкой на ответ федерального правительства. «Как сообщается, в список не включены суммы, выплачиваемые журналистам Федеральной службой разведки. В качестве причины приведены интересы государства» – сказано в сообщении. Таким образом, из ответа властей можно сделать вывод, что на содержании немецкой разведки также находится немало журналистов.

В свою очередь, таблоид Bild сообщил, что на первом канале немецкого телевидения ARD с 2018 года восемь журналистов занимались «модерацией» для Минэкономики, они получили примерно 100 000 евро. А журналист телеканала ZDF получил от Федеральной пресс-службы в общей сложности 32 367,50 евро за «создание видеоконтента».

По словам вице-президента входящей в правящую коалицию партии свободных демократов Вольфганга Кубицки, государственные контракты для журналистов «весьма проблематичны», потому что они должны «контролировать» политику, а не служить ей. Он подчеркнул, что как минимум представители общественного радио и телевидения, которые уже финансируются за счет обязательного взноса, должны отклонить предложения правительства. А политик от оппозиционной партии ХДС Торстен Фрей отметил, что «всё это вызывает сомнения в независимости журналистов, нанося ущерб всей отрасли».

Как сообщал «ПолитНавигатор», власти ФРГ заблокировали вещание телеканала RT в Германии, обвинив его в «связях с властями РФ».