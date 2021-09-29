Власти Казахстана привлекли Духовное управление для героизации басмачей и пособников нацистов

29.09.2021 19:59 (Мск), Алма-Ата, Айнур Курманов

В Казахстане начинается новая пропагандистская кампания по реабилитации участников басмачества, Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, но уже под религиозным соусом с участием государственного Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

С этой целью в стране пройдет специальная конференция, посвященная оправданию репрессированных идеологов и вождей карателей и бандитов, якобы пострадавших за свои убеждения.

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XXXI заседание Совета улемов при ДУМК

Всё это делается по приказу, так как чиновники ДУМК и одновременно политическая агентура Акорды (администрации президента) шагу ступить не могут без соответствующих указаний сверху. В этот раз они должны предать расстрелянным головорезам из числа басмачей и нацистских пособников – легионеров и эсэсовцев образ великомучеников за веру, погибших во время джихада против неверных.

Поэтому 24 сентября на XXXI заседании Совета улемов при ДУМК в Алматы Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и предложил собрать сей шабаш из националистов, псевдоисториков, а также всяких религиозных шарлатанов и мошенников. В тексте выступления прямо говорится, что данное мероприятие будет организовано по указу президента Касым-Жомарта Токаева.

«По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева для восстановления исторической справедливости создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Духовное управление мусульман Казахстана совместно с исследовательской рабочей группой Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий приступило к проведению республиканской конференции по вопросу о реабилитации религиозных деятелей», – заявил формальный глава мусульман Казахстана.

Главной задачей сходки объявляется не только помощь президенту в реабилитации идейных лидеров басмаческого движения, антисоветских восстаний 20-х и 30-х годов, а также духовников эсэсовцев и легионеров, но и возвращение к якобы утерянным национальным истокам и традициям.

«Цель конференции – выявить и внести свой вклад в реабилитацию религиозных деятелей, подвергшихся политическим преследованиям в советское время. А также пропаганда мазхаба Абу Ханифы и акыды Матуриди, которых придерживались наши предки на протяжении многих веков», – сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Смешно, правда, что в указанный период вообще наций как-таковых, кроме племенных образований в Средней Азии, не существовало, и только благодаря советской национальной политике появились такие этносы как узбеки, киргизы, таджики и другие, как и сама государственность у казахов возникла благодаря Ленину и Калинину в виде Киргизской, а затем Казахской АССР.

Но это современным муллам абсолютно невдомёк, как и то, что реальные предки в степи на протяжении многих веков придерживались тенгрианства – направления в неоязычестве, а одно из его символов – Шанырак – даже закреплен в государственную символику в виде герба РК.

Надо сразу сказать, что живых казахских коллаборационистов, служивших у нацистов, амнистировали «кровожадные большевики» еще в 1955-м году, а обычных служителей культа реабилитировали в 80-х и уже окончательно всех – в 1993-м по указу тогдашнего президента Казахстана и бывшего первого секретаря ЦК КПК Нурсултана Назарбаева.

Реабилитации не подлежали только те, в том числе муллы и духовные деятели, которые непосредственно участвовали в массовых убийствах и зверствах, были организаторами антисоветских басмаческих отрядов или работали на иностранные разведки.

А именно их сейчас и собирается политически и юридически оправдать Касым-Жомарт Токаев во главе с ярым русофобом и бывшим комсомольским вожаком Крымбеком Кушербаевым при помощи этого штатного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

муфтий Наурызбай кажы Таганулы

При этом, в Нур-Султане (Целинограде) применили хитрость и решили подойти к процессу реабилитации басмачей и нацистских коллаборационистов после массированной критики, в том числе со стороны европейских партий и греческих депутатов, через возвеличивание якобы «невинно убиенных» мулл, ахунов и ишанов, придав им образ святых.

Примечательно, но формальный глава мусульман Казахстана собирается возвести в ранг «героев» самых оголтелых реакционеров и живодёров сродни современным ИГИЛовцам, которые были и противниками ныне обожествляемых властями деятелей Алаш-Орды, то есть, казахского отделения партии Кадетов, воевавших на стороне адмирала Колчака в гражданской войне.

Так, разрекламированное современной казахстанской и узбекской пропагандой «демократическое» контрреволюционное правительство Кокандской автономии во главе с олашординцем Мустафой Шокаем, в последующем создавшего Туркестанский легион вермахта, свергли в феврале 1918-го года вовсе не большевики, а как раз басмаческие отряды Кичик Эргаша (Ходжи Магомед Ибрагим Ходжиев) и Катта муллы Эргаша.

Данный переворот был организован деятелями «Шура-и-Улема» (Совет духовенства), созданного кадимистами – движением исламских традиционалистов из числа мулл и феодалов, являвшимися сторонниками и защитниками патриархальных устоев жизни, проводивших активную борьбу против религиозного реформаторства в виде джадидизма и придерживавшихся схоластической системы в области образования и воспитания.

И местных либералов и демократов из числа джадидов («обновленцев») резали нещадно те самые муллы, ахуны и ишаны, устроившие кровавую баню и стоявшие у истоков басмаческого движения, которых сейчас хотят оправдать в Казахстане.

Поэтому, когда президент соседнего Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорит после реабилитации 115-ти главарей басмаческих банд о том, что это замученные большевиками «джадиды», то явно лжёт, так как они и были их убийцами.

Затем данные деятели участвовали в гражданской войне с 1918 по 1923 год в Средней Азии уже как открытые наймиты Великобритании и Турции. Взяв в качестве флага знамя Кокандской (Туркестанской) автономии и опираясь на поддержку Бухарского эмирата, басмаческое движение боролось за отделение Туркестана от Советской России, а позже от СССР и за сохранение независимости Хивы и Бухары. Целью было также установление шариата, прежних феодальных порядков и физическое уничтожение всех неверных.

Флаг басмачей с 1921 года

Так как эта вооруженная борьба, организованная видными муллами и духовными деятелями, против советской власти шла под лозунгами джихада (священной войны), то она получила поддержку некоторой части верующих, а также пантюркистских кругов Турции.

Как известно, в движении самое деятельное участие принял Энвер-паша, а также английские эмиссары, заинтересованные в отрыве Средней Азии. Но основные отряды под руководством мулл были разбиты Красной Армией еще к 1926-му году, а новая волна конца 20-х и начала 30-х была уже ответом на коллективизацию.

В итоге основной причиной краха этого военно-религиозного движения, похожего как две капли воды на современное движение ИГИЛ, стало то, что народы региона отказали ему в своей поддержке, видя цивилизаторскую и прогрессивную роль новой власти. Простые дехкане и скотоводы степей просто не захотели возвращения прежних порядков и тирании мулл, баев, биев, беков, султанов и прочей феодальной знати.

Террор, развязанный басмачами, также бил в основном по обычным колхозникам из числа местных жителей, то есть, по самим узбекам, туркменам, киргизам, казахам и таджикам.

В последующем уцелевшие муллы и курбаши работали уже на нацистский Абвер, как, например, тот же лидер киргизских басмачей Камчи-бек, который с сентября 1941 года совершил несколько набегов на советскую территорию. Более 15-ти тысяч боевиков участвовали в нападениях по указке гитлеровских спецслужб с территории Афганистана на советскую Среднюю Азию в разгар Великой отечественной войны вплоть до 1944-го года.

Такую же роль духовных вождей выполняли муллы и в составе Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, лично участвуя в карательных акциях против местного населения и партизан на территории Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Греции, Югославии, Франции и Бельгии. Среди основных тем их пропаганды были: создание независимого Туркестана, борьба с большевизмом и освобождение от русской оккупации. Также значительная роль отводилась религиозному воспитанию и поддержанию обрядов среди военнослужащих.

Муллы Туркестанского легиона, 1942. Фото: Bundesarchiv

И этих идейных вдохновителей и непосредственных исполнителей исламского террора и хотят сейчас оправдать в Нур-Султане, а вместе с ними прицепом заодно и всё басмачество и коллаборационизм. При этом придумали уже и сам механизм.

Солдаты Туркестанского легиона вермахта совершают намаз, Франция, 1943-1944 гг. Фото: Bundesarchiv

Так, член государственной комиссии по реабилитации и депутат от правящей назарбаевской партии Нур Отан Берик Абдыгалиулы предлагает признать недействительными все юридические решения советской власти, как и решения судов 20-х и 30-х годов по доказанных фактам преступлений со стороны басмачей в виде убийств тысяч людей со сжиганием живьем, со сдиранием кожи или опусканием в кипящее масло. Не жалко – ведь дословно «жертвами были всего лишь красные».

Депутат от Нур Отана Берик Абдыгалиулы

Этот птенец системы в 1990-е обучался в Американском агентстве по содействию науке (США) и проходил стажировку в органах госуправления США, а также в Гарвардском университете – в Школе государственного управления им. Дж. Кеннеди по предмету «Стратегическое планирование и управление».

Думаю, его можно считать агентом влияния, который активно участвует в выработке новой идеологической концепции Казахстана, основанной на антикоммунизме и радикальном национализме, а сейчас вместе муфтием Наурызбай кажы Таганулы выполняет роль «говорящей головы».

Примечательно, но рука США в этих процессах переписывания истории видна в Центральной Азии невооруженным взглядом, так как в Киргизии одним из разработчиков и лоббистов принятия аналогичного законопроекта по реабилитации басмачей и нацистских пособников в 2019-м выступило «Открытое правительство», созданное USAID, а также местный фонд Сороса.

В июне этого года в Вашингтоне прошла онлайн-конференция «Память о Голоде 1930-х годов в Казахстане», организованного посольством РК и на средства программы изучения Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона (GWU). На круглом столе выступили профессор Мэрилендского университета, автор книги об «Ашаршылыке» («Голодоморе») Сара Кэмерон, декан факультета международных отношений GWU Питер Роллберг, казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, а также директор Института европейских, российских и евразийских исследований GWU Марлен Ларуэль.

В связи с этим не случайным выглядит и одновременная реабилитация в Узбекистане Шавкатом Мирзиёевым 115-ти бандитов головорезов, дающая основания говорить о том, что происходящие процессы политического и юридического оправдания басмачей и пособников нацистов в Центральной Азии координируются и управляются из единого западного центра.

Можно сказать, что это такой подарок Эрдогану и яркая демонстрация лояльности формируемой Организации тюркских государств – нового интеграционного объединения, в основу которого положен пантюркизм и панисламизм.

Но самое страшное и тревожное то, что Нур-Султан и Ташкент данной кампанией открыто заигрывают с панисламизмом и используют для этого культурно-образовательную деградацию общества. Просматривается желание укрепить свой трон за счет падения грамотности молодежи и роста религиозности.

Пропаганда иерархами казахстанского ДУМК мазхаба Абу Ханифы и акыды Матуриди – это как раз стремление правящих элит восстановить прежние патриархальные и феодальные порядки, но на деле они ведут к возрождению идей «священной» войны против русских и всех «неверных».

По сути, сейчас снова открывается кровоточащая рана 20-х годов, когда те же участники в лице Турции и Великобритании с участием США стремятся оторвать Среднюю Азию от России и ЕАЭС с использованием мракобесия и посредством такого вот восстановления «национальной памяти».