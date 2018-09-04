Власти Херсонской области не стали информировать людей о выбросах сернистого ангидрида

04.09.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Херсонская область пострадала от выбросов сернистого ангидрида на крымском заводе «Титан» также, как и город Армянск, расположенный на полуострове. Но если в Крыму власти начали эвакуацию людей из зоны поражения, то в херсонском селе Преображенское об этом только мечтают.

Как сообщил «ПолитНавигатору» общественник Геннадий Сивак, жители пограничного с Крымом села столкнулись с теми же проблемами, что и в Армянске – у них засохли деревья, а все металлическое покрылось слизью и ржавчиной. При этом украинской власти наплевать на их проблемы.

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«Люди спокойно гуляют на улице, власти их не информируют, никакой эвакуации не происходит. То есть, если у нас власти организовали штаб и что-то предпринимают, то на территории Херсонской области жителям ждать помощи не откуда. Местное население говорит о тех же симптомах, что и крымчане – першит во рту, глаза слезятся. Все из-за ветра, он дул туда, поэтому они попали в зону поражения», – заявил Сивак.

Решить проблему, по его мнению, могло бы возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку меры по переброске воды из Каркинитского залива, предпринятые крымской властью, нескоро приведут к результату: «Сейчас берут пробы в Каркинитском заливе, но это морская вода. Если она подойдет, будут использовать ее. Но в любом случае, для локализации понадобится несколько месяцев. Сначала нужно проложить трубы, плюс они будут иметь определенную пропускную способность, чтобы заполнить водохранилища, нужно будет несколько месяцев. Но решить проблему можно было бы намного быстрее, если бы украинские власти открыли дамбу для предотвращения этой катастрофы. Пока реакции нет никакой в этом плане».

Сегодня правительство Крыма приняло решение вывезти всех детей из Армянска и разместить их в санаториях до стабилизации обстановки, а также остановить работу завода «Титан».

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава Крыма Сергей Аксенов спустя почти две недели назвал причину, по которой жители Армянска испытывают сложности при дыхании, а их кожа покрывается красными пятнами. «Сегодня ночью в связи с изменением погоды, с падением ночной температуры и, соответственно, с увеличением дневной, предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму», – сказал сегодня Аксенов в официальном заявлении.