«Власти» Косово дискриминируют сербскую партию на «выборах»

02.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

«Центральная избирательная комиссия» (ЦИК) Косово наложила штраф в 30 тыс евро на партию «Сербский список», представляющую интересы сербского меньшинства непризнанной республики.

Об этом сообщает портал «Kosovo online» со ссылкой на приштинскую газету Koha ditore и КTV.

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Поводом для разбирательства и штрафа стал 48-секундный предвыборный видеоролик с использованием слогана «Когда Сербия зовет, отдаю ей свой голос». Комиссия по апелляциям и оппозиции посчитала, что «Сербский список» таким образом «разжигает межнациональную рознь в Косово».

При этом как отмечает «Kosovo online», в Комиссию не было подано никаких жалоб на недопустимую риторику, которая в последние дни заметно ожесточилась.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что «власти» Приштины пытаются всеми возможными способами помешать партии «Сербский список» победить на предстоящих выборах. В частности в этом году впервые будет запрещено голосовать по сербским документам.

Глава сербского МИД подчеркнул, что это все равно не уменьшит результаты «Сербского списка» на выборах, и призвал сербов в Косово и Метохии на этот раз объединиться, пойти на выборы и проголосовать за свою партию.

Ранее с таким же обращением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Центральная избирательная комиссия» Косово допустила к выборам 25 политических участников, из которых 20 – политические партии, четыре – коалиции и один – независимый кандидат.

Сербы составляют порядка 10% населения Косово. Внеочередные «Парламентские выборы» в непризнанной республике состоятся 6 октября. Решение о самороспуске «парламент» принял в августе после отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления.