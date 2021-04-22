Власти Крыма обещают безопасность украинским туристам

22.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Жителям и гостям Крыма не стоит бояться в связи с обострением военно-политической ситуации на Украине в курортный сезон – их безопасность обеспечивается на высшем уровне и никаких угроз сегодня нет.

Об этом в своем блоге написал глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, безопасность в Крыму обеспечивается лучше, чем на многих зарубежных курортах.

«Хочу заверить крымчан и гостей полуострова, что непростая ситуация у границ с Украиной никак не помешает туристическому сезону. В российском Крыму безопасность обеспечена в полном объеме, эффективная работа в этом направлении ведется непрерывно. Поводов для волнения нет. В вопросе обеспечения безопасности Крым даст фору многим зарубежным курортам. Это касается в том числе эпидемиологической безопасности», – написал Аксенов.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе заявил, что Крыму угрожают диверсии и террористические акты, которые готовит Украина при поддержке спецслужб Запада.