Власти Молдовы готовы посадить в тюрьму российского актера, пытавшего прорваться на Украину

08.05.2019, Москва, Елена Острякова

Российскийскому актеру Андрею Мерзликину может грозить до двух лет лишения свободы или денежный штраф за незаконное пересечение молдово-украинской границы.

Об этом сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, передает сайт NewsMaker.

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«Статья про незаконный переход границы предусматривает выплату штрафа до 750 условных единиц (37 500 леев), неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет», – сказала Новицки.

По ее словам, сотрудники погранполиции Молдавии изучат ситуацию, чтобы определить, действительно ли Мерзликин незаконно пересек границу республики.

5 мая Мерзликин во время визита в Молдову пробежался по полю в сторону украинской границы.

«Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (почему-то!), и я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизится к желанию обнять друзей из Украины!», – написал актер в Инстаграме и разместил видео.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список»деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших в список, оказались Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.