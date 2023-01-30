Власти Польши, уличённые в готовности разделить Украину, заговорили о «распаде России»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий открыто высказался в поддержку территориального распада России, в первую очередь, за «независимость Чечни». А депутат Европарламента от правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Анна Фотыга призвала создать на месте России множество мелких государств.

Оба польских политика сделали заявления на эту тему в минувший уик-энд, после того, как экс-глава МИД Польши, а ныне коллега Фотыги по Европарламенту Радослав Сикорский сказал, что нынешнее польское правительство было готово к разделу Украины в первые дни СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть части России, которые являются тюрьмами для других народов. Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы стать независимыми. Они боролись за свою свободу на протяжении веков, а последние несколько десятилетий – с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости», – заявил Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI.

О каких регионах РФ помимо Чечни идёт речь, польский премьер прямо не сказал. Но очевидно, что власти Польши выступают за полную территориальную дезинтеграцию России, что подтверждает колонка евродепутата от ПиС Анны Фотыги. По её словам, на месте современной России должны образоваться несколько десятков мелких государств.

«Демонтаж последней колониальной империи в Европе неизбежен. Мы должны обсудить перспективы создания свободных и независимых государств на построссийском пространстве, а также перспективы их стабильности и процветания», – написала Фотыга.

При этом она не скрывает, что «борьба с российским империализмом» является лишь удобным поводом, а главной целью дезинтеграции России для Запада является доступ к её природным ресурсам.

«Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и т.д. Все эти ресурсы – татарские, башкирские, сибирские, карельские, ойратские, черкесские, бурятские, саха, уральские, кубанские, ногайские и т.д. Мы должны познакомиться с их лидерами, их историями и их сильными сторонами», – заявила Анна Фотыга.

Фактически её колонка является анонсом так называемого «Форума свободных народов России», который 31 января организует в стенах Европарламента фракция «Европейских консерваторов и реформистов» (в её состав входят депутаты от ПиС). Сама Фотыга будет одним из ведущих этого мероприятия, а среди его участников – лидеры российских сепаратистских движений (в частности, «премьер-министр Ичкерии» Ахмед Закаев) и западные эксперты, продвигающие нарратив о «деколонизации РФ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что первый десять дней российской СВО нынешнее правительство Польши «колебалось» в вопросе раздела Украины.