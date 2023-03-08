Власти Польши усилят репрессии против замеченных в лояльности России

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Правительство Польши рассматривает возможность введения наказания за «дезинформацию», вплоть до тюремного заключения. Уже сейчас ситуация там значительно напоминает Украину – отказывающие придерживаться антироссийского мейнстрима журналисты и политологи подвергаются давлению спецслужб.

И вот теперь новые репрессивные меры анонсировал уполномоченный правительства Польши по вопросам информационной безопасности Станислав Жарын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская пропаганда имеет разные цели. Одной из главных является попытка снизить доверие к обнародованной информации», – заявил чиновник в эфире радиостанции RMF FM.

В ответ на вопрос, работает ли правительство Польши над законом, который позволил бы ему бороться с дезинформацией, Жарын подчеркнул, что в его офисе готовится различная аналитика по этому поводу.

«Я не знаю, примет ли это форму закона, но я могу сказать, что различные возможности наказания таких информационных действий анализируются», – сказал он.

На вопрос, должна ли грозить тюрьма за дезинформации, Жарын ответил, что «нам известны такие случаи на Западе, у наших союзников».

«Я не знаю, будет ли такое решение самым лучшим, но, как я уже сказал, мы рассматриваем различные варианты», – добавил он.

«Я думаю, что до лета будут разработаны некоторые предположения, мы посмотрим, что делать дальше», – сказал чиновник.

Жарын также рассказал о случаях «вброса различных видов ложных нарративов или ложных дискуссий, чтобы поляризовать общество». В качестве примера он вспомнил вопрос Волынской резни.

«Эта тема все ещё жива в польском обществе, но русские используют её в свою пользу, утверждая, что Польша не должна сотрудничать с Украиной до тех пор, пока эта проблема не будет улажена», – сказал он.

Как известно, в 1943-1944 годах на Волыни украинские националисты, в основном последователи Степана Бандеры, убили около 100 тысяч мирных поляков. В Польше 11 июля отмечается Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершённого украинскими националистами. Именно 11 июля 1943 года стало апогеем Волынской резни, когда вооружённые подразделения украинских националистов одновременно атаковали 99 населённых пунктов Волыни, населённых этническими поляками.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в соцсети.