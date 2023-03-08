Власти Польши усилят репрессии против замеченных в лояльности России

Оливер Галич.  
08.03.2023 23:45
  (Мск) , Варшава  
Просмотров: 149
 
Дзен, Политические репрессии, Польша, Россия, Украина, Цензура


Правительство Польши рассматривает возможность введения наказания за «дезинформацию», вплоть до тюремного заключения. Уже сейчас ситуация там значительно напоминает Украину – отказывающие придерживаться антироссийского мейнстрима журналисты и политологи подвергаются давлению спецслужб.

И вот теперь новые репрессивные меры анонсировал уполномоченный правительства Польши по вопросам информационной безопасности Станислав Жарын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Польши рассматривает возможность введения наказания за «дезинформацию», вплоть до тюремного заключения. Уже сейчас...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Российская пропаганда имеет разные цели. Одной из главных является попытка снизить доверие к обнародованной информации», – заявил чиновник в эфире радиостанции RMF FM.

В ответ на вопрос, работает ли правительство Польши над законом, который позволил бы ему бороться с дезинформацией, Жарын подчеркнул, что в его офисе готовится различная аналитика по этому поводу.

«Я не знаю, примет ли это форму закона, но я могу сказать, что различные возможности наказания таких информационных действий анализируются», – сказал он.

На вопрос, должна ли грозить тюрьма за дезинформации, Жарын ответил, что «нам известны такие случаи на Западе, у наших союзников».

«Я не знаю, будет ли такое решение самым лучшим, но, как я уже сказал, мы рассматриваем различные варианты», – добавил он.

«Я думаю, что до лета будут разработаны некоторые предположения, мы посмотрим, что делать дальше», – сказал чиновник.

Жарын также рассказал о случаях «вброса различных видов ложных нарративов или ложных дискуссий, чтобы поляризовать общество». В качестве примера он вспомнил вопрос Волынской резни.

«Эта тема все ещё жива в польском обществе, но русские используют её в свою пользу, утверждая, что Польша не должна сотрудничать с Украиной до тех пор, пока эта проблема не будет улажена», – сказал он.

Как известно, в 1943-1944 годах на Волыни украинские националисты, в основном последователи Степана Бандеры, убили около 100 тысяч мирных поляков. В Польше 11 июля отмечается Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершённого украинскими националистами. Именно 11 июля 1943 года стало апогеем Волынской резни, когда вооружённые подразделения украинских националистов одновременно атаковали 99 населённых пунктов Волыни, населённых этническими поляками.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в соцсети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть