Власти разогнали съезд майданщиков, собиравшихся «шатать» регионы России

23.05.2021, Москва, Елена Острякова

Очередная попытка либералов провести съезд муниципальных депутатов была пресечена в субботу полицией. На этот раз в Великом Новгороде.

Напомним, в марте аналогичный съезд попытались провести в Москве. Но тогда организаторы прокололись, указав в документах НКО, аффилированное с «Открытой Россией» беглого олигарха Михаила Ходорковского, которая признана в РФ нежелательной организацией.

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Во второй раз либералы учли ошибки, в документах было все чисто. Мероприятие назвали «Земским съездом», на него приехали представители 40 регионов. Власти решили пресечь сборище, сославшись на пандемию. Благо губернатор Нижегородской области еще 6 марта издал указ, запрещающий публичные мероприятия, на которые собирается более 30 человек.

Справедливости ради, ведущая с самого начала просила оставить в помещении 29 человек. Удалось ли это, судить сложно. В первом техническом голосовании приняло участие 27 человек, но организаторы просили не голосовать тех, кто не является делегатами.

Открыла съезд депутат городской думы Великого Новгорода Анна Черепанова. Она сообщила, что уже обжаловала в суде указ губернатора.

«Я хочу с сожалением отметить, что губернатор Новгородской области Никитин не продолжатель наших демократических вечевых традиций, не либерал, хотя в московских либеральных кругах, например на «Эхе Москвы», прослыл человеком свободомыслящим», – сказала Черепанова.

Когда она перешла к критике политической ситуации в России, в зал зашел начальник новгородской полиции и попросил всех разойтись. Собравшиеся и ведущие несколько оробели, но инициативу перехватила известная московская майданщица – сторонница Каспарова Юлия Галямина.

Она выхватила у полицейского микрофон и призвала всех оставаться на своих местах и продолжать «съезд».

«Даже если они попытаются нас оштрафовать, я не думаю, что это станет для нас большой проблемой», – «успокоила» провинциалов Галямина.

Она призвала собравших пересчитаться. Получилось 25 человек, хотя за 20 минут до этого в голосованиях участвовало больше делегатов. Видимо, часть из них благоразумно решила не подставляться и под шумок покинула помещение.

Галямина попыталась произнести приветственное слово, но получилось у нее сумбурно (видимо, присутствие полицейского ее смущало). Правоохранителю Галямина откровенно хамила. Так же сумбурно выступил и представитель Якутии Александр Бондарчук. После этого в зал зашла большая группа полицейских и стала переписывать собравшихся.

Тогда Галямина принялась бегать с микрофоном по залу. Она заставляла каждого полицейского представиться.

«Ваши имена услышит вся Россия», – угрожала либералка.

Тем временем слово взял представитель Санкт-Петербурга. Он стал пересказывать доклад социолога Григория Юдина, который лег в основу базовых документов съезда. Его суть в том, что существует Россия-1 – это жители больших городов, Россия-2 – жители малых городов и сел, и Россия-3 – «султанаты». К последним выступающий отнес республики Кавказа. «Султанаты», по мнению докладчика, слишком сильно представлены в федеральных органах власти, и с этим нужно бороться.

Пока он выступал, Галямину полицейские вывели из зала. Она кричала, что ей «вновь не дали одеться». После этого офицер подошел и к докладчику. Видимо, правоохранители решили приколоться: человека, который предлагал бороться с «султанатами», задержал Данияр Сабиров.

Позже адвокат Михаил Бирюков рассказал журналистам, что на Галямину составлен протокол за неповиновение полиции, ей грозит арест до 15 суток. Примечательно, что ранее Галямина была осуждена условно на два года за неоднократные нарушения на несанкционированных митингах. Возможно, ей предстоит повторить «подвиг» блогера-уголовника Алексея Навального, который, имея два условных срока, постоянно попадал под административные аресты, но оставался на свободе. Только после того, как Навальный обвинил президента РФ в покушении на свою жизнь, власти нашли повод перевести его условный срок в реальный.

Формально разгон земского собора будут обсуждать с точки зрения правомочности применения антиковидного законодательства, но фактически власти в Великом Новгороде пресекли собрание, которое не скрывало стремления расшатать стабильность в регионах.

«Мы планируем сделать сразу несколько политических заявлений. Конечно, мы не можем обойти стороной выборы в Госдуму. Мы выдвинем требования к кандидатам, которые станут условием для поддержки Съездом. И потом мы предложим обществу свой список достойных кандидатов», – писали накануне организаторы в специально созданном телеграм-канале.

В их планах было развернуть на муниципальном уровне «качественную политическую конкуренцию» и провести в местные советы несистемную оппозицию. Для этого они предлагали добиваться выведения муниципальных комиссий из подчинения Центризбиркому.

Среди документов съезда было и обращение «против политических репрессий».

«Политический смысл происходящего в нашей стране абсолютно ясен. Узкая группировка лиц, возглавившая государство и бесконтрольно распоряжающаяся общенациональным достоянием многонационального народа России, не желает сменяемости власти… Репрессиям часто подвергаются наиболее активная и смелая часть общества, которая решилась бросить вызов несправедливости и недемократичности нашего государства… Необходимо прекратить эскалацию насилия и преследования в отношении мирных граждан и их избранников», – говорится в проекте обращения, размещенном в том же телеграм-канале.

Политолог Марат Баширов накануне съезда зафиксировал, что либеральная оппозиция раскручивает новый сценарий дестабилизации после провала попытки провести массовые акции в поддержку Навального.

«Уличные акции с Навальным пока отодвигают в сторону, и кураторы цветной революции в России начинают делать ставку на так называемых муниципальных депутатов. Если барьеры проникновения иноагентов в ряды губернаторов и депутатов Федсобрания высоки, то на муниципальных выборах их поставить очень сложно. И не важно, что статус таких депутатов низкий с точки зрения полномочий (у них даже нет гарантий неприкосновенности), зато у них есть статус представителя конституционного органа – «местного самоуправления». Новая форма «российского шатуна» – это организации форумов депутатов ОМСУ под соусом обсуждения конституционных полномочий и распределения налоговых доходов. И вроде бы по сути все верно, но цель таких собраний совершенно иная – ломать властную систему изнутри. Есть даже иллюзия у зарубежных кураторов, что удастся объявить какую-либо территорию независимой», – написал Баширов в своем телеграм-канале.