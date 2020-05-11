Власти Северной Македонии пытаются замять скандал с выпущенной к 9 мая нацистской маркой

11.05.2020, Белград, Алексей Топоров

К 9 мая Северная Македония официально выпустила почтовую марку в благодарность Хорватии, где вместо карты этой страны была изображена карта марионетки Третьего Рейха – Независимой Державы Хорватской (НДХ).

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации посла БиГ в Северной Македонии Драгана Ячимовича, которую он озвучил в интервью телеканалу AТВ («Альтернативное ТВ», Баня-Лука, Республика Сербская), премьер Северной Македонии Оливер Спасовски после произошедшего скандала заменил весь состав государственного Филателистского совета, а тираж скандальной марки был изъят.

Оливер Спасовски

Характерно, что марка была выпущена северомакедонской почтой непосредственно к празднику 9 мая, и поводом для этого стала благодарность официального Скопье Загребу, поскольку во время полугодичного председательства Хорватии в ЕС значительно ускорился процесс интеграции Северной Македонии в ЕС, который, в итоге, все равно был заблокирован Болгарией.

При этом на «благодарственной» марке с надписью «Загреб 2020» изображена не современная Хорватия, а союзник Третьего Рейха – Независимая Держава Хорватская, включавшая в себя всю Боснию и часть территории Сербии.

Первыми скандальное изображение на марке заметили и обратили на него внимание мировой общественности представители сербской общины в Северной Македонии и политической силы македонских сербов – Демократической партии сербов Македонии. А далее временный поверенный в делах посольства Северной Македонии был вызван 9 мая в министерство иностранных дел Сербии для вручения ему ноты протеста.

Марка с изображением гитлеровской Хорватии

«Сербский член Президиума БиГ (Милорад Додик – ред.) также посетил Северную Македонию, где провел конструктивные переговоры и пригласил президента этой страны (Стево Пендаровского – ред.) посетить Донью Градину (часть системы усташеских концлагерей «Ясеновац», превращенную в мемориал жертвам хорватских нацистов – ред.), – сообщил Драган Ячимович. – Выпуская такую марку, кто-то, возможно, пытался нарушить отношения между БиГ и Северной Македонией. У нас нет открытых вопросов между двумя странами, и я уверен, что так и останется».

НДХ была провозглашена в апреле 1941 года после разгрома войсками Третьего рейха армии королевства Югославия. Во главе государства, взявшего на вооружение клеро-фашистскую идеологию, был поставлен лидер хорватских нацистов-усташей, поглавник (вождь) Анте Павелич.

С первых же дней своего образования НДХ взяла на вооружение политику геноцида в отношении местного сербского, еврейского и цыганского населения, организовав на своей территории сеть лагерей смерти.

Мемориал жертвам усташеского геноцида в Донья Градине

Воинские формирования НДХ принимали участие в боях на Восточном фронте, в частности под Сталинградом, где отметились жестокостью по отношению к пленным и мирному населению, и были разгромлены Советской армией.