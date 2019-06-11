11.06.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, История, Местная власть, Общество, Украина
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Власти Славянска на Донбассе воплотили в жизнь антиутопию Оруэлла

Городские власти подконтрольного Украине  Славянска Донецкой области заменили мемориальную табличку, установленную в память о горожанах, погибших весной-летом 2014  вследствие военных действий во время противостояния украинских силовиков и  контролировавших город добровольческих отрядов под командованием Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщает в своем Telegram-канале председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Текст на старой табличке был совершенно нейтральным: «Памяти мирных жителей Славянска, Николаевки и Славянского района, погибших в период боевых действий в период с апреля по июль 2014 г.»

Сейчас на табличке написано на украинском: «Вечная память жителям Славянска и других городов Украины, погибшим вследствие оккупации российскими захватчиками и террористическими бандформированиями в апреле-июле 2014 г.», – рассказал он.

 

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