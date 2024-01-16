Власти Ялты уверяют, что на бардовском фестивале никто не запрещал петь о Донбассе

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Администрация Ялты дала свои пояснения относительно заявления экс-сенатора от Севастополя барда Андрея Соболева, который сообщал, что ему запретили исполнение песен об СВО на XXVII фестивале авторской песни памяти горноспасателя Артура Григоряна «Зимняя Ялта», который проходил с 5 по 7 января в городском Центре культуры.

Ялтинские чиновники утверждают, что никакой цензуры на фестивале не было, материал исполнителей согласованию не подлежит, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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Организатор и идейный вдохновитель Фестиваля – Игорь Гарьевич Вульфиус, заслуженный учитель Республики Крым, руководитель клубного формирования «Городского подростково-молодёжного центра» сказал, что на фестивале отсутствует цензура, могут выступать все, кто заполнил заявку, контент предварительно не изучается и не согласовывается, тему выступлений выбирают барды самостоятельно.

«Никаких запретов на исполнение в рамках фестиваля патриотических и военных песен, а также песен на тему героики специальной военной операции не существовало и не существует, о чем свидетельствует положение о фестивале и выступления на указанную тематику участников фестиваля», – заверили также в администрации.

Фестиваль авторской песни посвящен памяти ялтинского горноспасателя Артура Григоряна. В честь своего друга его основал Игорь Вульфиус – в 1987 году во время спасательных работ он попал в лавину и получил множество травм, а его друг Артур Григорян погиб. На протяжении 37 лет фестиваль стал главным зимним событием бардовской песни в Ялте, которое собирает авторов со всей России и стран СНГ. В этом году в числе победителей исполнители из города Днепрорудный Запорожской области.

Ранее Андрей Соболев сообщил, что ему запретили исполнять песни о Донбассе и СВО на фестивале.

«Мне с порога было заявлено – песен военной тематики мы не поем. Лирика, юмор, быт – все что угодно, но о войне ни слова. Нет места на фестивальной ялтинской сцене Донбассу, обстреливаемым Белгороду и Севастополю. Нашим воюющим героям и раненым в госпиталях, беженцам и волонтерам», – сообщил Соболев и добавил, что не намерен спрашивать разрешения на исполнение своих песен, поэтому от выступления отказался.

«Неуклюжие объяснения руководителя этого песенного действа приводить не стану – стыдно за уважаемого прежде человека, явившегося в классическом образе ждуна и либераста. С ним все ясно», – заключил Соболев.