Влиятельное киевское СМИ причитает: Донбасс видит себя частью России

03.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР не видит своего будущего в составе Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Подавляющее большинство проживающих на оккупированных территориях не видят своего будущего в Украине. Многие порвали с Украиной официально и получили российские паспорта с маркировкой, которую никто в мире не признает. Россия вырывает этих людей с корнями и пересаживает на свои экономические, культурные, социальные и электоральные поля, удобряя пропагандой из зомбоящика», – утверждается в материале.

Также автор обращает внимание, что в этом году первоклассниками в станут дети, родившиеся уже ЛДНР, а в вузы поступят те, «кто социализировался и получил среднее образование под присмотром двуглавого орла и портрета Владимира Путина на стенах классов».

«А большинство взрослых по ту сторону, как показывает социология, видят себя частью России. Они убеждены, что Крым – российский, Россия – не агрессор, а в Украине – внутренний конфликт. Владимир Зеленский – первый президент Украины, для которого люди на оккупированных территориях важнее самих территорий – призывал людей в оккупации не смотреть РашаТВ. Но они вряд ли примут совет от человека, уровень доверия которого на оккупированных территориях в рамках ниже статистической погрешности», – резюмирует «ЗН».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», вице-премьер Украины объявил Донбасс «раковой опухолью».

А одиозный бандеровец заявил, что Украине не нужен Донбасс, поскольку этот регион является «троянским конем».